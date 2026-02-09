O’Higgins toma el liderato y Huachipato hunde a la U de Chile tras segunda fecha

Santiago de Chile, 8 feb (EFE).- O’Higgins tomó el liderato de la liga chilena en la segunda fecha al vencer 1-0 a La Serena, mientras que Huachipato venció este domingo por 2-1 a Universidad de Chile, que no consigue hacer pie en el inicio del campeonato.

Los celestes sumaron su segundo triunfo de la temporada, con una victoria mínima tras un gol en el minuto 88 convertido por Francisco González, para llegar a seis unidades y trepar a la cima de la clasificación en solitario.

Luego de haber ganado en el debut ante el recién ascendido Deportes Concepción, O’Higgins es el único equipo que ha conseguido los puntos completos en el incipiente torneo.

Una realidad opuesta vive la U de Chile que cayó de visitante ante los negriazules -novenos con tres unidades-, y solo ha podido sumar un punto en el estreno para ubicarse en la decimotercera posición.

Los laicos no consiguieron sostener la ventaja inicial que tomaron en el marcador, con un gol del experimentado delantero Eduardo Vargas, que convirtió al minuto 13 del encuentro. Los goles de Maximiliano Gutiérrez, al 35, y de Renzo Malanca, al 81, sentenciaron a los azules.

El club universitario ha tenido un comienzo con tropiezos en lo deportivo y fuera de la cancha con la violencia protagonizada por su barra brava en el primer partido de local, y deberá enderezar pronto el camino porque en el panorama se avecina un clásico y la fase previa de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por el argentino Francisco Meneghini todavía se adapta al nuevo entrenador, pero necesita comenzar a ganar antes de jugar con Colo Colo a principios de marzo, por la quinta fecha, y con Palestino pocos días después en busca de entrar en la fase de grupos de la Sudamericana.

Audax Italiano, Deportes Limache y Universidad Católica también sacaron provecho de la jornada con resultados que los dejaron como escoltas de O’Higgins, todos con cuatro enteros y en ese orden.

Los itálicos abrieron la fecha el viernes con una victoria por 3-0 frente a Universidad de Concepción -décima-, los Tomateros igualaron a domicilio 1-1 frente a Ñublense -undécimo-, mientras que los cruzados ganaron en casa por 2-0 ante Deportes Concepción, que está penúltimo.

El campeón defensor Coquimbo Unido logró recuperarse de su debut con derrota, venciendo por 3-1 a Palestino a pesar de haber jugado con 10 hombres todo el segundo tiempo, luego de la expulsión de Elvis Hernández al minuto 41.

El resultado colocó a los aurinegros en el quinto puesto y los árabes cayeron hasta la decimocuarta plaza, mientras que en el sexto y séptimo lugar están provisionalmente Unión La Calera y Cobresal, que se enfrentan mañana en el cierre de la fecha.

Colo Colo les sigue en la octava posición al sumar sus primeros tres puntos, que aliviaron solo un poco su pésimo debut de temporada. Los albos se impusieron en su estadio Monumental por 2-0 a Everton, que es el nuevo colista.

Los dos goles del Cacique llegaron apenas en los últimos minutos del encuentro, uno de Yastin Cuevas en el 91 y un segundo tanto del delantero argentino Javier Correa al 100. EFE

