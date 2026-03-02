OIEA: de momento no hay ataques contra instalaciones nucleares ni radiación en Irán

Viena, 2 mar (EFE).- El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró este lunes que por ahora no se han producido ataques de Israel o EEUU contra instalaciones nucleares en Irán, ni se han detectado aumentos de la radiación por encima de lo normal en los países limítrofes.

No hay «indicios de que ninguna de las instalaciones nucleares, incluida la central de Bushehr, el reactor de investigación de Teherán u otras instalaciones del ciclo del combustible nuclear, hayan resultado dañadas o haya sido alcanzadas», dijo el diplomático argentino al inicio de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena. EFE

