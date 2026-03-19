OMC: El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza importaciones de alimentos y fertilizantes

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Ginebra, 19 mar (EFE).- La Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtió este jueves del impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en las importaciones de fertilizantes a grandes países productores agrícolas, así como de alimentos a los países de la región del Golfo Pérsico.

«Más allá de los combustibles, el bloqueo del estrecho de Ormuz ha interrumpido el suministro de fertilizantes, fundamentales para la agricultura mundial», señaló la organización en la presentación de sus perspectivas para la economía y el comercio global.

Detalló que grandes productores agrícolas como la India, Tailandia y Brasil dependen de esa ruta para el 40 %, el 70 % y el 35 % de sus importaciones de urea, respectivamente, además del peligro que esta situación supone para países sumamente frágiles en África. EFE

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