OMS: la mitad de los 94 millones de afectados por cataratas en el mundo no puede operarse

3 minutos

Ginebra, 11 feb (EFE).- La falta de medios económicos, instalaciones o cirujanos impide todavía operarse a casi la mitad de los 94 millones de afectados por cataratas en el mundo, indica un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide a sus Estados miembros acelerar medidas para reducir esas tasas.

El problema es especialmente preocupante en regiones en desarrollo como África, donde sólo uno de cada cuatro afectados puede acceder a cirugías para recuperar la vista, pese a que se trate a menudo de procedimientos de 15 minutos, siendo uno de los tratamientos más económicos y efectivos en todo el sector de la salud.

Por otro lado, las mujeres en muchos entornos también tienen un menor acceso a esta cirugía que los hombres, subrayó el responsable técnico de la OMS para atención ocular, discapacidad visual y ceguera, Stuart Keel, al presentar los resultados en una rueda de prensa.

Detalló que de los 94 millones de afectados, unos 15 millones sufren ceguera y 17 millones problemas de visión moderados o graves, y recordó que las poblaciones más próximas al Ecuador, con mayor exposición a la luz solar, corren mayor riesgo de contraer cataratas y dolencias oculares similares.

En las últimas dos décadas la cobertura global de esta cirugía ha aumentado en torno a 15 puntos porcentuales, pese a que su prevalencia aumenta en poblaciones cada vez más envejecidas de muchos países.

Se espera que en esta década crezca otros 8,4 puntos, pero con ello no se alcanzarían los 30 puntos porcentuales que la OMS se había fijado como objetivo para 2030.

Con el estudio, que este miércoles se publica en la revista The Lancet Global Health, la OMS quiere hacer un llamamiento a los países para que aceleren las medidas de prevención y tratamiento.

La agencia sanitaria de la ONU, que en coincidencia con los nuevos datos publicará una guía para los Estados sobre este problema, propone para ello medidas como la inclusión de exámenes oculares en la atención primaria, o una mayor inversión en infraestructura quirúrgica básica.

«Muchas personas todavía tienen que pagar estas cirugías de su bolsillo, por lo que necesitamos que los gobiernos gestionen mejor estos procedimientos, y que los incluyan en los seguros sociales», subrayó Keel.

La OMS también aconseja una mejor distribución del personal oftalmológico, a menudo concentrado en las ciudades, lo que deja a menudo en el olvido a muchos afectados en zonas rurales o remotas.

Las cataratas se forman al opacarse el cristalino, la lente natural del ojo, provocando visión borrosa, deslumbramientos y dificultad para distinguir colores.

La edad avanzada es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta condición, aunque también hay otros como la exposición a los rayos solares UVB, la diabetes, el tabaquismo y el uso de corticoesteroides, presentes en muchos antiinflamatorios. EFE

abc/sbb