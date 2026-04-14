ONG advierte de que los 3 años de guerra en Sudán agravan la mortalidad infantil y materna

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Madrid, 14 abr (EFE).- La organización humanitaria Save the Children alertó este martes del aumento de la mortalidad infantil y materna en los últimos tres años en Sudán a raíz de la guerra en este país norteafricano, donde la destrucción de infraestructuras civiles y sanitarias pone en peligro la vida de miles de bebés y madres.

La tasa de mortalidad materna en Sudán ha aumentado más de un 12 % durante el pasado trienio, pasando de 263 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 2022 (el año anterior al estallido del conflicto, cuando la cifra ya era una de las mayores del mundo) a 295 por cada 100.000 en 2025, según datos del Ministerio de Salud.

Estimaciones de Naciones Unidas (ONU) señalan, además, que la mortalidad infantil en el país se situó en 42,9 por cada 1.000 nacimientos en 2024.

«Estos aumentos están estrechamente relacionados con las dificultades para acceder a la atención obstétrica de urgencia, la escasez de personal sanitario cualificado para asistir en los partos y el colapso generalizado de los servicios sanitarios a causa del conflicto», apunta Save the Children en un comunicado publicado en la víspera del aniversario del inicio del conflicto.

Desde abril de 2023, entre el 70 % y el 80 % de los centros de salud de las zonas afectadas por la guerra han dejado de funcionar, mientras que los que siguen operativos se enfrentan a una grave escasez de suministros esenciales, medicamentos, personal y combustible para los generadores.

Solamente hasta finales de 2025 se verificaron más de 200 ataques contra centros de salud en Sudán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofensivas que causaron cerca de 2.000 muertes y dejaron a cientos de personas heridas.

El pasado marzo, un ataque con drones contra el Hospital Universitario de Ed Dain, en el estado de Darfur Oriental, causó la muerte de al menos 64 personas, entre ellas 13 niños y niñas, y dejó heridas a casi 90 más.

«Los ataques contra hospitales y otras zonas civiles protegidas, que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, afectan de forma grave y permanente al acceso de las madres y los recién nacidos a la atención esencial», dice en la nota el director nacional de Save the Children en Sudán, Mohamed Abdiladif.

«Cada minuto que dura este conflicto nacen tres bebés en condiciones que ningún niño o niña debería tener que afrontar jamás. Estos niños y niñas nacen en refugios superpoblados, en centros de salud mal equipados o dañados, o mientras sus familias se encuentran en desplazamiento. Los niños y niñas tienen derecho a recibir cuidados y protección, incluso en situaciones de conflicto», añade.

La organización trabaja en Sudán desde 1983 y actualmente presta apoyo a menores y sus familias, proporcionando servicios de salud, nutrición, educación, protección infantil, seguridad alimentaria y medios de subsistencia. Save the Children también presta apoyo a refugiados sudaneses en Egipto y Sudán del Sur.

La organización prevé que el cierre de la frontera entre Chad y Sudán a finales del pasado marzo, una ruta fundamental para el suministro de material médico y nutricional a la región de Darfur, agrave la escasez de medicamentos, alimentos y equipos médicos.

Cuanto el conflicto entra en su cuarto año, la ONG hace un llamamiento a la comunidad internacional y las partes implicadas para poner fin a la violencia, proteger la asistencia sanitaria y garantizar el acceso humanitario sin obstáculos. EFE

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