ONG ambientalista exige a Nicaragua la liberación de guardabosques indígenas

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San José, 22 abr (EFE).- La ONG ambientalista Fundación del Río exigió este miércoles al Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación «inmediata» de un grupo de guardabosques indígenas de la etnia mayangna, que permanecen privados de libertad «en condiciones que vulneran gravemente sus derechos humanos».

«A pesar de que instancias internacionales han determinado la ilegalidad de sus detenciones, el Estado de Nicaragua mantiene su encarcelamiento», criticó la ONG que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, en un mensaje en el marco del Día de la Tierra.

En enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) de Nicaragua acusó a un grupo de 24 personas -identificados por las ONG ambientalistas como guardabosques comunitarios- de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte y les imputó los delitos de crimen organizado, usurpación de dominio público o comunal y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

Diez de los detenidos son guardabosques y ya fueron condenados. Estaban a cargo de monitorear y denunciar la invasión de «colonos» en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, entre otros, de acuerdo con la Fundación del Río, que fue ilegalizada por las autoridades de Nicaragua y ahora su sede está en Costa Rica.

Los guardabosques Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Olvier y Evertz Bruno, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de la biosfera de Bosawas, en Caribe de Nicaragua, fueron detenidos arbitrariamente en distintos operativos entre 2021 y 2023, en represalia por su labor de defensa territorial frente a invasores y actividades extractivas ilegales, según esa ONG.

Ese organismo argumentó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que esos casos constituyen detenciones arbitrarias, vinculadas directamente a su rol como defensores del medioambiente y los derechos indígenas.

Además, que la persecución contra esos defensores busca debilitar la organización comunitaria y frena la protección de los bosques nicaragüenses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también han solicitado su liberación, sin que el Estado nicaragüense haya cumplido.

«En este Día de la Tierra, Fundación del Río recuerda que proteger los bosques no debería ser motivo de persecución ni cárcel», por lo que «exigimos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación inmediata de los ocho guardabosques mayangnas», exigió esa ONG.

Según ese organismo, la detención de los guardabosques mayangnas no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistemático de criminalización contra quienes defienden el territorio indígena y los bienes naturales en Nicaragua.

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