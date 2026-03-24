ONG contabiliza 503 presos políticos en Venezuela en medio del proceso de amnistía

3 minutos

Caracas, 24 mar (EFE).- Un total de 503 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó este martes la ONG Foro Penal, con base en un conteo hasta el 23 de marzo y mientras en el país continúa el proceso de amnistía.

La organización -que lidera la defensa de los presos políticos- detalló que 315 de los detenidos son civiles y 188 militares, de acuerdo a una publicación compartida en X.

El registro detalló que 452 son hombres y 51 mujeres, y entre el total hay un menor de edad de entre 14 y 17 años.

Asimismo, la ONG indicó que más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad, como prohibición de salida del país, declaración a medios o presentación periódica ante los tribunales.

El viernes, el Parlamento informó que 8.068 personas han recibido la libertad plena durante el primer mes de la amnistía, promulgada en febrero.

En una publicación en X, el diputado y presidente de la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma, Jorge Arreaza, detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares y los restantes 260 estaban encarcelados.

Asimismo, indicó que hasta el viernes las autoridades recibieron un total de 11.396 solicitudes válidas, es decir, que corresponden a los delitos y periodos establecidos en la legislación.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, quien reiteró esa petición el lunes de la semana pasada.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Este martes, el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que un tribunal le negó la solicitud de amnistía, así como a su hermano Rafael y al abogado Omar de Dios García, por considerar que la causa en la que están incluidos los tres está fuera de la norma aprobada en febrero por el Parlamento.

En los últimos días, varias ONG denunciaron el rechazo a otras solicitudes de amnistía, incluyendo la de Henry Alviarez, coordinador nacional de Organización del partido de la líder opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, así como la de un grupo de dirigentes sindicales. EFE

sc/bam/seo