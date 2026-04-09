ONG denuncia arresto de un activista durante protestas por aumento salarial en Venezuela

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Caracas, 9 abr (EFE).- La ONG Foro Penal denunció que un estudiante y activista político del partido opositor Primero Justicia (PJ) fue detenido durante las protestas convocadas para este jueves en Caracas en reclamo de un aumento del salario mínimo, que equivale a 27 centavos de dólar por mes.

El director presidente de la organización, Alfredo Romero, confirmó en X la detención de Ort Betancourt, quien dijo tiene 21 años y es dirigente juvenil municipal de PJ.

Más temprano, líderes sindicales y trabajadores rechazaron la represión que impidió terminar la protesta en la capital venezolana.

Un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaban llegar al palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas.

El líder de la Coalición Sindical Nacional, José Patines, denunció que la Policía golpeó a los manifestantes para impedir el avance de la movilización hasta Miraflores, por lo que pidió la atención de los organismos internacionales y de la encargada de negocios de EE.UU. en Caracas, Laura Dogu.

Asimismo, calificó como «una burla» que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, use las sanciones económicas como excusa para retrasar el aumento del salario mínimo, que se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar mensuales, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman 190 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

El miércoles, Rodríguez anunció un incremento «responsable» del salario en Venezuela para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones. EFE

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