ONG reclaman a Bruselas un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras

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Bruselas, 16 abr (EFE).- Una treintena de ONG reclamaron este jueves a la Comisión Europea el impulso de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras y sugirieron que la recaudación se destine a apoyar a los hogares más vulnerables, la industria más afectada y acelerar la transición hacia una economía descarbonizada.

En una carta, organizaciones como WWF, Can Europe, Oxfam y Transport&Environment, señalan que la guerra en Oriente Medio «ya ha supuesto en los primeros días unos costes adicionales significativos sobre las economías y los ciudadanos del bloque».

Según concretó recientemente la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, la UE ha pagado unos 22.000 millones de euros más desde el inicio del conflicto en la compra de hidrocarburos como consecuencia del incremento de su precio.

La misiva está dirigida no sólo a Von der Leyen, sino también a la vicepresidenta para una Transición Limpia, Teresa Ribera, y los comisarios de Energía, Dan Jorgenssen, Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, y Economía, Valdis Dombrovskis.

En esta línea, las ONG aseguran que «las principales compañías de combustibles fósiles están registrando unos beneficios adicionales extraordinarios de miles de millones de euros, de los que una parte sustancial son generados en Europa por refinerías y distribuidores».

Por ello, llaman a reintroducir el impuesto temporal sobre los beneficios de las compañías energéticas que la UE aprobó en 2022 para paliar los efectos de la crisis de precios de ese año.

Además, sugieren que el diseño de esta «contribución de solidaridad» sea «reforzado» aumentando «la porción de beneficios extraordinarios capturados» con el objetivo de «reflejar mejor la escala de las ganancias caídas del cielo observadas en el sector de los combustibles fósiles y garantizar una contribución justa de aquellos que se benefician más de la crisis».

En la misma línea, defienden que se «expanda el alcance» de este gravamen para capturar también los beneficios generados por petroleras multinacionales, incluidas aquellas que no tienen sede en la UE «pero que obtienen unos ingresos significativos en el mercado europeo».

En cuanto a la recaudación, las ONG piden que esté «clara y transparentemente» dedicada a «objetivos sociales y medioambientales», entre los que destacan el apoyo a los hogares más vulnerables, las inversiones en eficiencia energética y el despliegue «rápido» de energías renovables y proyectos de electrificación.

El gravamen, añaden, tiene que «insertarse» en una «estrategia mayor» que busque «reducir la dependencia de Europa en los combustibles fósiles».

De esta forma, las ONG se suman a la petición que ya trasladaron España, Alemania, Italia, Portugal y Austria para crear un impuesto sobre los beneficios de las energéticas a fin de distribuir «de una manera equitativa» las consecuencias de la guerra, aunque todo apunta a que Bruselas no incluirá una medida así en la lista de opciones que prepara para la semana próxima. EFE

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