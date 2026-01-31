ONU: Casi 6.000 muertos y más de 2.700 heridos por la violencia en Haití en 2025

Puerto Príncipe, 30 ene (EFE).- Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, anunció este viernes la oficina de la ONU para el país caribeño, que alertó que la situación de los derechos humanos «sigue siendo extremadamente preocupante».

El informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) detalló además que al menos 1.523 personas murieron y otras 806 resultaron heridas entre octubre y diciembre del año pasado.

Más del 62 % de las personas muertas o heridas durante el último trimestre «se vieron afectadas durante operaciones de las fuerzas de seguridad, en algunos casos con el apoyo de una empresa militar privada que utilizaba drones», de acuerdo con la Binuh.

Por su parte, las bandas causaron el 32 % de las víctimas, mientras que los grupos de autodefensa el 6 %.

Los hombres conforman el 85 % de las víctimas, frente a las mujeres (12 %) y niños (3 %).

Según la Binuh, en el cuarto trimestre de 2025 «las pandillas no lograron expandir su control territorial en el área metropolitana de Puerto Príncipe (capital de Haití), en particular debido a los operativos de las fuerzas del orden».

Sin embargo, a pesar de ello, en las zonas bajo su control en la capital las bandas «continuaron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos, como asesinatos selectivos, secuestros, extorsión y destrucción de propiedad, así como la trata de menores con fines de explotación y participación en actividades delictivas».

Además, en zonas rurales a las afueras de Puerto Príncipe las bandas perpetraron ataques «indiscriminados» contra varias localidades para consolidar y expandir su control territorial.

Violencia sexual y secuestros

Los miembros de las bandas «continuaron su táctica de usar la violencia sexual, en particular la violación en grupo, como arma contra la población, ya sea durante allanamientos domiciliarios o mientras las víctimas se desplazaban por las calles», detalló la Binuh en la nota de prensa que acompaña al informe.

Así, en 2025 se documentaron 1.753 casos de violencia sexual perpetrada por bandas.

Solo durante el último trimestre, el Mecanismo de Monitoreo, Análisis y Presentación de Informes de las Naciones Unidas (MARA) documentó más de 301 víctimas de violencia sexual, principalmente mujeres y niñas, algunas de las cuales apenas tenían diez años.

De ellas, al menos cinco víctimas fueron asesinadas tras ser violadas.

Además, de octubre a diciembre al menos 156 personas fueron secuestradas por las bandas con el fin de obtener un rescate, siendo documentados un total de al menos 647 secuestros en 2025.

Asimismo, la Binuh denunció también la trata de niños por parte de bandas con fines de explotación y participación en actividades delictivas.

«Estos niños se ven obligados a participar en actividades violentas, como secuestros y asesinatos, lo que, además de implicarlos directamente en actos delictivos, los expone desde una edad muy temprana a una violencia repetida que puede provocarles graves traumas a largo plazo», detalló la Oficina de Naciones Unidas en su informe.

Entre otras recomendaciones dirigidas al gobierno haitiano, la Binuh demandó «acelerar el establecimiento de un programa para la prevención, separación y rehabilitación de menores involucrados en pandillas».

La Oficina de la ONU pidió además «mantener a Haití en la agenda internacional y proporcionar el apoyo financiero y humano adecuado para garantizar el pleno despliegue de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF)», así como seguir actualizando la lista de personas y entidades sujetas a sanciones por socavar los derechos humanos. EFE

