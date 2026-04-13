ONU: Sin más dinero para países vecinos con refugiados de Sudán, llegarán más a Europa

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Nairobi, 13 abr (EFE).- Si la comunidad internacional no dona más dinero a los países vecinos que acogen a los refugiados de la guerra de Sudán, podrían aumentar las llegadas a Europa, al golfo Pérsico y al sur de África, advirtió este lunes la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

En una rueda de prensa virtual, el director regional para África oriental y meridional de Acnur, Mamadou Dian Balde, subrayó que la guerra pude impactar en la «estabilidad» regional.

«Si la gente piensa que este conflicto puede seguir así y que no va a afectar a la estabilidad de la región, es un gran error, porque, si no se encuentra una solución a este conflicto mientras la situación se agrava, vemos que hay cerca de 14.000 personas que ya han entrado en Europa y este aumento, lamentablemente, continuará a medida que la situación evolucione», dijo Balde.

«La gente está llegando a Grecia, Italia y España. Y quizás cada vez más llegue a esos países de Europa, a los países del Golfo y al sur de África», añadió, dos días antes del tercer aniversario de la contienda este miércoles.

A su juicio, «este movimiento migratorio continuo demuestra el nivel y la gravedad de la crisis y el hecho de que, si no se invierte en los países que acogen a refugiados y que ya comparten lo poco que tienen, la gente se irá».

«Alerté a los donantes que, además de invertir más en la paz, también deben invertir más en servicios en los países que acogen en los refugiados, es decir, Chad, Egipto, Sudán del Sur y todos estos países», aseveró.

Retorno de refugiados

Así se podrían «crear las condiciones para que la gente regrese», señaló, frente al creciente retorno de refugiados a Sudán, un proceso que, de momento, no está siendo facilitado por Acnur, si bien la agencia sí apoya a estas personas una vez dentro del país.

«Apoyamos el regreso a casa de la gente siempre que estén informadas sobre las condiciones en la zona de retorno y, al volver, se sientan seguras, tanto legal como físicamente y personalmente», puntualizó.

El director regional también lamentó que la guerra en Irán está teniendo un impacto en la respuesta a la crisis en Sudán, con el aumento de los precios del combustible y retrasos en la entrega de suministros no alimentarios como mantas y lonas de plástico.

La guerra que estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha obligado a unos 14 millones de personas a huir de sus hogares.

Aunque se desconoce el número total de muertos, el exenviado especial de EE.UU. para Sudán, Tom Perriello, estimó a finales del pasado agosto que más de 400.000 personas podrían haber perdido la vida. EFE

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