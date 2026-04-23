ONU advierte de cuellos de botella para minerales críticos debido a conflicto en O.Medio

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Ginebra, 23 abr (EFE).- El conflicto en Irán y su impacto en el Golfo Pérsico no sólo está afectando a los combustibles fósiles sino también a otras industrias como la de los minerales críticos, esenciales para industrias como la tecnológica, la de energías renovables o la de defensa, advirtió un experto de Naciones Unidas.

«Si el conflicto continúa habrá escasez de determinados subproductos necesarios para el sector, lo que reducirá la producción especialmente en energías renovables y tecnologías digitales», señaló Dario Liguti, director de la división de energía sostenible de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE).

«Con el tiempo esto aumentará los precios y reducirá la disponibildiad de equipos», añadió en una rueda de prensa en Ginebra.

Liguti recordó que subproductos de la industria petrolera o la gasística son esenciales para el sector de los minerales críticos: el azufre se utiliza en el procesamiento de minerales críticos, la nafta para el refinado, y el helio es usado como gas refrigerante en semicondutores y otros procesos industriales.

«Una gran parte del azufre mundial, alrededor del 30 %, pasa por el estrecho de Ormuz. Las industrias están agotando sus reservas y aumentando la producción en otras regiones», alertó.

Liguti recordó que los minerales críticos son aquellos que desempeñan un papel fundamental e insustituible en determinadas industrias, pero al mismo tiempo concentran su extracción o refinado en unos pocos países.

Puso como ejemplo el cobalto, que en casi tres cuartas partes se extrae en la República Democrática del Congo, el grafito, del que China refina el 82 % mundial, o las tierras raras, también casi monopolizadas por el gigante asiático.

«Ello genera problemas igualmente críticos cuando hay perturbaciones en las cadenas de suministro o en el transporte de estos minerales a escala global», explicó, recordando que estos fallos estructurales también se evidenciaron durante la pandemia de covid-19. EFE

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