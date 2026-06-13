Operadora Meo prevé salida pactada de 1.200 trabajadores tras estatuto de reestructuración

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Lisboa, 13 jun (EFE).- La operadora portuguesa de telecomunicaciones Meo, propiedad de Altice Portugal, prevé cerrar la salida por mutuo acuerdo de unos 1.200 trabajadores en el marco de un programa de transformación interna, después de haber obtenido del Gobierno luso el estatuto de empresa en reestructuración.

Según publica este sábado la prensa portuguesa, la compañía solicitó ese reconocimiento en 2025 y el Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social se lo concedió en enero de 2026, con validez hasta el próximo 30 de junio.

La atribución de este estatuto facilita las rescisiones por mutuo acuerdo con acceso a subsidio de desempleo, al permitir superar las cuotas legalmente previstas para este tipo de salidas.

Meo justificó la medida por la necesidad de “asegurar la sostenibilidad financiera” de la empresa y enmarcó el proceso en su programa de transformación interna, en el que, según la operadora, se han privilegiado soluciones voluntarias, acompañadas por las estructuras representativas de los trabajadores.

La empresa sostiene que cada decisión será “libre e informada” y cifra en 1.200 el total de salidas voluntarias previstas.

La medida se produce después de que en 2025 la operadora ya hubiera avanzado con un programa de rescisiones amigables, prejubilaciones e incentivos a la jubilación, en un proceso vinculado a la transformación tecnológica, la digitalización y la adaptación del grupo a nuevas áreas de negocio.

Los sindicatos del sector han venido criticando en los últimos meses las condiciones laborales en Meo y las propuestas salariales de la empresa para 2026, que consideraron insuficientes, aunque en abril dieron por cerrado el proceso de negociación del acuerdo colectivo con una subida salarial del 2,5 % a partir del 1 de julio. EFE

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