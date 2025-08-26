Oposición de Trinidad califica de «imprudente» la posición del Gobierno contra Venezuela

San Juan, 26 ago (EFE).- El principal partido opositor de Trinidad y Tobago, el Movimiento Nacional del Pueblo, calificó este martes de «lamentable, imprudente y siniestra» la declaración del Gobierno de Trinidad y Tobago en apoyo a Estados Unidos frente a Venezuela.

El Gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar dio recientemente su respaldo a la decisión de EE.UU. de desplegar «recursos militares» en la región del Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, para destruir lo que describió como «los carteles terroristas de la droga».

El exministro de Asuntos Exteriores, Amery Browne, criticó que la primera ministra «no ha dialogado ni tiene intención de dialogar» sobre este asunto con la Comunidad del Caribe (Caricom), grupo de integración regional de 15 miembros del que forma parte Trinidad y Tobago.

Browne afirmó estar al tanto de que se están realizando esfuerzos para convocar una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de Caricom con el fin de presentar una postura unificada de la organización.

«Miren cómo la primera ministra desestimó a Caricom en su declaración y esto es extremadamente lamentable», dijo el líder opositor, según las declaraciones publicadas por la prensa local.

A su juicio, esto constituye «un repudio a sus deberes y responsabilidades» con la comunidad regional, al haber afirmado Persad-Bissessar que cada Estado miembro de Caricom puede hablar por sí mismo.

«Es realmente lamentable y, debo decir, siniestro, porque incluso mientras la primera ministra emitía esa declaración, se estaban realizando esfuerzos para movilizar a Caricom para que examinara estos mismos temas con el fin de construir un consenso», agregó.

Caricom no ha emitido todavía ninguna declaración oficial sobre la decisión de EE.UU. y, según Browne, la declaración del Gobierno trinitense «saboteó la capacidad de la región para formar un consenso y elaborar una posición unida».

Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven un nuevo episodio de tensión luego de que la Casa Blanca anunciara la semana pasada que EE. UU. está preparado para «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país», lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Ayer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juró que a la nación caribeña «no la toca nadie», y aseguró que fueron activadas todas «las fuerzas y el poder nacional» para defender al país de «las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos». EFE

