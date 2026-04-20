Oposición venezolana dice que el grito por la libertad «se escucha más fuerte que nunca»

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Caracas, 19 abr (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), aseguró este domingo que el grito por la libertad «se escucha más fuerte que nunca» en el país.

En un mensaje con motivo de los 216 años del recordado como primer grito del proceso independentista de Venezuela frente a la Corona española, la PUD afirmó que el país «hoy está unido con las fuerzas democráticas y el liderazgo que se mantiene trabajando en las calles» con «una hoja de ruta clara para un objetivo común: la transición democrática».

«Que este día nos sirva para reflexionar sobre todo lo que hemos logrado y lo que nos falta por lograr, hasta que Venezuela sea libre y próspera, con un futuro brillante. Es nuestro deber recordarlo hoy y cada día por venir», agregó la alianza, que reafirmó su compromiso con «una transición democrática, pacífica y constitucional».

La PUD presentó recientemente una hoja de ruta para celebrar «elecciones libres» que incluye la designación de nuevas autoridades electorales.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado aseguró el sábado desde Madrid que «no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana», y dijo que la única garantía de estabilidad para su país «son unas elecciones limpias y libres».

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha para comicios en el país.

En todo caso, el chavismo aseguró el pasado lunes que estará preparado para ganar las elecciones «cuando sean».

Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, planea presentarse a las próximas elecciones presidenciales del país, según se desprende de la documentación registrada por su abogado en Estados Unidos. EFE

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