Opositor venezolano dice que lucha por incremento de salario sigue pese a reciente aumento

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Caracas, 2 may (EFE).- El diputado opositor venezolano Henrique Capriles reiteró este sábado que continúa la lucha por el incremento del salario mínimo, a pesar del reciente aumento, equivalente a 240 dólares, del «ingreso mínimo integral», conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

A través de su cuenta de X, el también dos veces candidato a la Presidencia reclamó que el salario mínimo y las pensiones sigan en 130 bolívares al mes, unos 27 centavos según el tipo de cambio oficial, un monto que no se ajusta desde 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares.

«La paz verdadera se construye con salarios dignos, inversión, empleo, servicios públicos de calidad e instituciones que respondan a la gente», manifestó el diputado, que propuso el incremento del salario mínimo equivalente a 150 dólares al mes.

El jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el aumento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, congelado desde 2022.

Sin embargo, la ONG Provea aseguró este sábado en X que el anuncio de Delcy Rodríguez «corresponde a un bono, no al salario base», y subrayó que las bonificaciones son «excluyentes y no inciden en prestaciones, vacaciones ni utilidades».

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado «ingreso de guerra económica», los dos sin incidencia en beneficios laborales.

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día. EFE

rbc/seo