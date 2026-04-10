Opositores birmanos piden a la comunidad internacional no reconocer al Gobierno militar

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Bangkok, 10 abr (EFE).- Opositores políticos y activistas birmanos piden a la comunidad internacional y a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que no reconozcan al nuevo Gobierno de Birmania (Myanmar), encabezado por el líder militar Min Aung Haing, quien juró este viernes como presidente de un país sumido en un violento conflicto interno.

Min Aung Hlaing encabezó el golpe de Estado de 2021 en Birmania, que terminó con una década de transición democrática y exacerbó el conflicto civil del país.

Su jura como presidente, después de haber encabezado el régimen castrense que ha detentado el poder el último quinquenio, se produjo durante una ceremonia en Naipyidó en la que también se disolvió la junta militar, que ha reprimido con brutalidad a la oposición.

«No se vislumbra ningún cambio positivo bajo el régimen del caudillo Min Aung Hlaing», declaró a EFE U Bo Bo Oo, vicepresidente del partido Liga Nacional para la Democracia (LND), defenestrado en el golpe, asestado horas antes de la inauguración del Parlamento derivado de las elecciones de 2020, ganadas por esta formación, liderada por la Nobel Aung San Suu Kyi, presa desde la asonada.

La toma de posesión de Min Aung Hlaing para un mandato de cinco años llega después de las elecciones organizadas por fases por la junta entre diciembre y enero, como parte de las pretensiones del régimen para iniciar una transición política y superar el ostracismo internacional.

«Algunos países pueden mantener relaciones diplomáticas, pero estas no constituyen un reconocimiento oficial», dijo U Bo Bo Oo, quien vive en el exilio.

Las votaciones que auparon al líder militar a la presidencia carecieron de «legitimidad democrática», aseguraron hoy observadores electorales independientes, que añadieron que «todos los aspectos de las elecciones fueron diseñados para predeterminar el resultado» deseado por la junta.

«La comunidad internacional, incluida la ASEAN y los foros de Naciones Unidas, deben reforzar las medidas coordinadas contra la junta para que ponga fin a sus crímenes atroces y asegurar la liberación de todos los presos políticos», apuntó en un comunicado Ben Lee, director de la ONG Consejo Asesor Especial para Myanmar.

En abril de 2021, los entonces líderes políticos de los países del Sudeste Asiático acordaron con Min Aung Hlaing cinco puntos de consenso como el fin de la violencia contra civiles, un diálogo entre todas las partes y la liberación de los presos políticos.

La falta de progreso para cumplir lo pactado llevó a la ASEAN, bloque que incluye a Birmania, a vetar la participación del líder militar en reuniones de alto nivel.

En mayo, los líderes de la ASEAN se reunirán en la ciudad filipina de Cebú, sin que se conozca por ahora si asistirá el presidente birmano.

«Ya vemos a algunos países, especialmente vecinos, preparándose para ‘normalizar’ las relaciones con Naipyidó», apuntó a EFE el analista de conflictos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) Morgan Michaels. EFE

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