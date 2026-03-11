Oracle tranquiliza al mercado sobre la rentabilidad de sus inversiones en IA

El gigante estadounidense Oracle, bajo escrutinio de los inversores preocupados por la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA), publicó resultados trimestrales que superaron las expectativas.

La empresa de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, anunció ingresos por 17.200 millones de dólares en el tercer trimestre de su año fiscal de 2026, que terminó a fines de febrero.

La cifra, muy por encima de lo esperado, fue impulsada por un incremento anual del 44% en ingresos en el negocio de computación en línea (nube o «cloud»), que alcanzó 8.900 millones de dólares.

El crecimiento y una actualización de la proyección de ingresos anuales hasta 90.000 millones para el actual año fiscal -antes estaba en 85.000 millones de dólares-, calmó a los inversores.

La acción de Oracle, que había perdido cerca de la mitad de su valor en seis meses, regresando al nivel en el que estaba hace un año, subía cerca de un 10% en las negociaciones electrónicas tras el cierre de Wall Street.

«La demanda de computación en la nube para el entrenamiento (…) de IA sigue creciendo más rápido que la oferta», señaló Oracle en su reporte de resultados.

