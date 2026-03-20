Orbán insiste en su veto y dice que la UE no fue creada para financiar guerras de otros

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Budapest, 20 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, insistió este viernes en su veto contra con el préstamo comunitario para Ucrania de 90.000 millones de euros y afirmó que la Unión Europea (UE) no fue creada para financiar guerras de otros.

En declaraciones a la prensa húngara en Bruselas tras la cumbre de líderes de la UE, el populista opinó que aquellos Gobiernos que desean apoyar a Ucrania deberían hacerlo de forma directa y no a través de la Unión.

«La UE no está para financiar la guerra de terceros países», dijo Orbán a los medios afines a su Gobierno.

Budapest mantiene su veto al préstamo conjunto de la UE hasta que Ucrania no reinicie el tránsito del crudo ruso por el oleoducto ‘Druzhba’ (Amistad), que cruza el país vecino y que fue dañado en un ataque ruso a finales de enero.

Eso sí, Orbán subrayó que el veto puede ser evitado, tal como ya lo propuso en diciembre, ofreciendo el préstamo de una manera directa entre los países de la UE y Ucrania.

«Dejen en paz a la Unión y ofrezcan el préstamo. Pongan el dinero sobre la mesa y den el dinero (a Ucrania)», dijo.

«Con el préstamo conjunto quieren encubrir que quieren dar el dinero de sus propios ciudadanos a Ucrania», enfatizó Orbán, el líder comunitario mejor aliado de Moscú.

El mandatario, en el poder desde 2010 y que se encuentra a tres semanas de unas elecciones legislativas el 12 de abril en Hungría en las que los sondeos no le son favorables, ha centrado su campaña en supuestas injerencias de Ucrania y denuncia que el cese del flujo por oleoducto es una decisión política del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Su insistencia en el veto generó anoche fuertes críticas por parte de sus socios y líderes de la UE, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acusó a Orbán no cumplir con su palabra, tras haber dado su visto bueno al préstamo en diciembre con la condición no participar en el mismo. EFE

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