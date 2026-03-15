Orbán y el opositor Magyar movilizan a sus seguidores en Budapest a un mes de los comicios

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Budapest, 15 mar (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, y el líder opositor, el conservador Péter Magyar, celebraron este domingo sus últimos grandes mítines ante las elecciones legislativas del 12 de abril, en una jornada marcada por movilizaciones multitudinarias y mensajes enfrentados sobre el rumbo del país centroeuropeo.

Los dos actos, realizados en el centro de Budapest, coincidieron con la conmemoración de la revolución húngara de 1848/49 contra el Imperio de los Habsburgo, una de las principales fiestas nacionales del país.

Orbán, que gobierna Hungría desde 2010 con mayorías absolutas, reunió a decenas de miles de simpatizantes en la llamada ‘Marcha de la Paz’, organizada por grupos cercanos a su partido, Fidesz.

En su discurso, el mandatario centró sus críticas en Ucrania, a la que acusó de intentar «generar miedo» en Hungría mediante un supuesto bloqueo del tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

Dirigiéndose directamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Orbán aseguró: «Este es el Estado milenario de Hungría. No vas a poder generar miedo con el bloqueo del petróleo».

El primer ministro reiteró además sus acusaciones de que Kiev apoya al principal partido opositor, Tisza, y planteó los comicios como una elección entre su liderazgo y el del mandatario ucraniano.

«¿Debo formar Gobierno yo o Zelenski?», afirmó ante la multitud, que marchó bajo el lema «No seremos una colonia ucraniana».

Orbán también insistió en que Hungría no enviará dinero ni ayuda a Ucrania y criticó a la Unión Europea (UE), afirmando que no permitirá que «le quite el dinero a los húngaros».

Horas más tarde, Magyar, líder de la oposición, encabezó la ‘Marcha Nacional’ de Tisza, que recorrió la avenida Andrássy hasta la Plaza de los Héroes con la participación de decenas de miles de personas.

En su intervención, defendió una orientación claramente europeísta y aseguró que el lugar de Hungría está «en la comunidad europea, la OTAN y Occidente».

El opositor calificó las elecciones del 12 de abril como decisivas para el futuro del país y prometió «una victoria electoral que se verá también en el Kremlin», en alusión a las políticas prorrusas del Gobierno de Orbán.

«Quienes voten por Tisza elegirán una Hungría orgullosa, pacífica y europea», afirmó Magyar, quien irrumpió en la política húngara hace dos años como disidente del entorno del actual primer ministro.

Las encuestas sitúan actualmente a Tisza al frente de la intención de voto, con cerca del 51 % de apoyo entre los votantes frente al 41 % de Fidesz.

De confirmarse esos resultados, el partido de Magyar obtendría unos 115 de los 199 escaños del Parlamento, suficientes para gobernar, aunque lejos de la mayoría de dos tercios necesaria para reformar el sistema político tras los cuatro mandatos consecutivos de Orbán. EFE

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