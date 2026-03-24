Ordenan captura de 7 jefes de disidencia de FARC implicados en magnicidio de Uribe Turbay

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Bogotá, 24 mar (EFE).- Las autoridades colombianas ordenaron este lunes la detención de siete jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez, por su implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado a mediados del año pasado en Bogotá.

«Se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia. Por ello se ha dispuesto un ofrecimiento público de una gran recompensa, orientada a lograr su pronta ubicación y la captura de ellos», expresó el director de la Policía colombiana, general William Rincón, en una rueda de prensa.

La Fiscalía ofreció hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) por información que lleve a la detención de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de la guerrilla de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano y retomó las armas en 2019. EFE

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