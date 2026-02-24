Ordenan prisión preventiva para madre e hijo por presunto tráfico de drogas en Ecuador

2 minutos

Quito, 24 feb (EFE).- La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para Edgar Bladimir Q. y su madre, Zoila Rosa H., quienes enfrentan un proceso penal por su presunta autoría en el delito «de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en mediana y alta escala», informó este martes la Fiscalía.

Anotó que el pasado viernes se ejecutó una orden de allanamiento, emitida luego de que Fiscalía recibiera un parte policial en el que se informaba que «en un inmueble ubicado en la calle Estévez de Toral se estaría acopiando y comercializando droga».

Personal de Fiscalía y de la Policía registró el domicilio, donde fueron aprehendidos los ahora procesados.

«En un dormitorio, la cocina y la lavandería se incautaron sustancias de color verde y beige, además de una balanza digital y teléfonos celulares», indicó en un comunicado en el que agregó que el pesaje y la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) determinaron que las evidencias corresponden a 229 gramos de marihuana y 677 gramos de cocaína.

Entre los elementos presentados por Fiscalía en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos constan las versiones de los agentes aprehensores, el acta de allanamiento y el parte investigativo, en el que se detalla que, durante labores de vigilancia en los exteriores del inmueble, policías observaron el intercambio de un objeto por dinero entre los procesados y un presunto comprador.

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en mediana y alta escala, se sanciona en Ecuador con prisión de hasta veintidós años. EFE

