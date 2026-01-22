Organismo de la ONU para prevención de la tortura retoma viaje a México pospuesto en 2025

Ginebra, 22 ene (EFE).- El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura anunció que viajará a México del 25 al 30 de enero para analizar las salvaguardias contra el maltrato en ese país, una visita que inicialmente iba a realizarse en 2025 pero tuvo que posponerse por la falta de fondos en el seno de Naciones Unidas.

Expertos del subcomité examinarán las medidas adoptadas por México desde sus anteriores visitas en 2008 y 2016 para luchar contra la tortura, evaluando su impacto en las personas detenidas, indicó un comunicado de Naciones Unidas.

La española Carmen Comas-Mata liderará la delegación, que visitará como en anteriores viajes centros de detención y mantendrá entrevistas confidenciales con detenidos y el personal que trabaja en esas instalaciones.

La delegación también se reunirá con las autoridades mexicanas, incluidos miembros del Mecanismo Nacional de Prevención, para evaluar los avances logrados por las autoridades en materia de prevención de la tortura

Acompañarán a Comas-Mata los expertos Marco Feoli Villalobos (Costa Rica), María Luisa Romero (Panamá) y Martin Zinkler (Alemania). EFE

