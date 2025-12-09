Organizaciones noruegas protestan contra la concesión del Nobel de la Paz a Machado

2 minutos

Oslo, 9 dic (EFE).- Unas doscientas personas participaron este martes en una concentración impulsada por media docena de organizaciones noruegas contra la concesión del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Bajo los lemas «Ningún premio de la paz para los belicistas» y «Estados Unidos, fuera de América Latina», los manifestantes se concentraron delante de la sede del Instituto Nobel de Oslo.

«Machado no merece el Nobel de la Paz. El premio debería ir a alguien que esté a favor del dialogo pacífico y que una a la gente», dijo Kari Anne Næss, presidenta de la asociación noruega por la paz, creada en 1885 y la organización de ese tipo más antigua de este país nórdico.

Esta asociación forma parte del Consejo Noruego de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones y que este año ha declinado organizar la tradicional procesión de antorchas por el centro de Oslo, que forma parte del programa del Nobel, en protesta por la elección de Machado como galardonada.

Por este motivo, este año la organización del desfile de antorchas, que tendrá lugar el jueves por la tarde, correrá a cargo de la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

En la concentración de este martes participaron también dos representantes del Partido de Izquierda Socialista y del Partido Rojo -cuarta y sexta fuerzas parlamentarias, respectivamente- y aliados del Ejecutivo laborista en minoría que gobierna Noruega.

Ambos partidos se han mostrado en contra de la elección de Machado para el Nobel de este año.

Machado debía asistir este martes a una rueda de prensa en el Instituto Nobel, pero el acto fue inicialmente aplazado y luego suspendido, ante las dificultades de Machado para llegar a Oslo.

«La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz», dijo el Instituto Nobel en un comunicado.

La líder opositora, que vive en paradero desconocido en Venezuela, había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio. EFE

alc/cae/rf

(vídeo)