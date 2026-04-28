Ormuz en el centro de la agenda del ministro francés de Exteriores en el golfo Pérsico

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París, 28 abr (EFE).- La iniciativa franco-británica para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz una vez que se levante el doble bloqueo, iraní y estadounidense, está en el centro de la agenda del ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, en un viaje a cuatro países del golfo Pérsico.

Fuentes diplomáticas francesas explicaron este martes que Barrot comenzará su gira el miércoles en Arabia Saudí y luego la continuará con escalas en Doha, la capital de Catar, y en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para terminar el viernes en Omán.

«Es más bien una visita diplomática», señalaron las fuentes, que recordaron el contexto en que se va a desarrollar, con un estrecho de Ormuz que sigue casi totalmente bloqueado, lo que supone un cierre casi absoluto de las vías de exportación y de abastecimiento para algunos de los países del golfo Pérsico.

Por eso uno de los principales puntos de discusión previsto es la iniciativa franco-británica que se concretó en una reunión organizada en París el pasado 17 de abril en la que estuvieron implicados medio centenar de países, entre los cuales una docena prometieron medios militares.

Desde entonces, ha avanzado el trabajo para concretar esa misión multinacional defensiva, que no obstante no se podrá activar más que cuando la situación se haya estabilizado, lo que implica que se levante el doble bloqueo actual por parte de Irán y Estados Unidos.

Barrot también tiene intención de abordar con sus homólogos de Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán los principales puntos de fricción con Irán, que son su programa nuclear, su programa balístico y lo que se le reprocha como maniobras de desestabilización en Oriente Medio.

Otro asunto que lleva el jefe de la diplomacia francesa en su cartera es la situación del Líbano, por la que París muestra una «seria preocupación» aunque se haya decidido prolongar el alto el fuego con Israel.

El ministro francés quiere aprovechar su gira para reforzar la cooperación con los países del golfo Pérsico, con los que tiene acuerdos de seguridad, y eso a partir de las enseñanzas del conflicto que estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con ataques a algunos de los países del golfo Pérsico con vínculos y bases estadounidense en sus territorios, y con el bloqueo de Ormuz. EFE

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