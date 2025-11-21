Ostentosos regalos a Trump levantan sospechas de quid pro quo en la Casa Blanca

Washington, 21 nov (EFE).- Un lujoso reloj de mesa de Rolex y un lingote de un kilo de oro con dedicatoria incluida están ahora en el escritorio del presidente estadounidense, Donald Trump, y figuran como dos nuevas incorporaciones a la lista de regalos diplomáticos recibidos por el mandatario que plantean posibles conflictos de interés en el seno de la Casa Blanca.

Los obsequios, de alto valor económico, se le presentaron durante una reunión en el Despacho Oval en la que participaron, entre otros, el director ejecutivo de Rolex, Jean-Frédéric Dufour, y otros empresarios interesados en rebajar el arancel del 39 % que gravaba las exportaciones suizas.​

Días después del encuentro y de que las imágenes del reloj y el lingote circularan en redes sociales y medios, Washington anunció un acuerdo que reducía los aranceles impuestos a Suiza del 39 % al 15 %, equiparándolos a los aplicados a la Unión Europea.​

En una carta firmada por Dufour, los empresarios definieron el regalo como un gesto de agradecimiento hacia el pueblo de Estados Unidos que «refleja el espíritu de amistad y los lazos duraderos entre las dos naciones».

Ahora, la presencia de estos obsequios en el escritorio presidencial reaviva el debate sobre la influencia de intereses privados y extranjeros en la política exterior de Estados Unidos, con juristas y organizaciones que recuerdan que la normativa estadounidense obliga a declarar los obsequios diplomáticos que superen un umbral económico determinado.

En este caso, el lingote de oro estaría valorado en más de 130.000 euros, según prensa especializada.

Por lo general un presidente estadounidense tiene permitido quedarse con regalos obsequiados a título privado, independientemente de su valor, pero siempre que éstos no tengan conexión con una decisión ejecutiva.

Aunque los regalos obsequiados por Gobiernos extranjeros se rigen por una normativa diferente (está prohibido que el presidente se quede con cualquier objeto en esta categoría que supere los 480 dólares), congresistas demócratas acusaron a Trump de no haber reportado más de 100 regalos que recibió durante su primer mandato de Ejecutivos foráneos que estarían valorados en unos 291.000 dólares.

Entre esos obsequios figuraban espadas del gobierno saudí, palos de golf de oro de Japón y hasta un enorme retrato del presidente entregado por El Salvador. EFE

