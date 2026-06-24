Otras tres regiones rusas limitan la venta de gasolina tras ataques ucranianos

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Moscú, 24 jun (EFE).- Otras tres regiones rusas -Briansk, Kursk y Kurgansk- anunciaron hoy la implementación de restricciones a la venta de gasolina tras el déficit causado por los ataques de drones ucranianos contra refinerías rusas, según informaron las autoridades locales.

«Para evitar un déficit artificial se impuso la prohibición de venta de combustible en bidones. Sí, existen determinadas dificultades para trasladar el combustible a las regiones fronterizas debido al peligro de ataques de drones, estamos solucionando este problema», escribió en Telegram el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

En la también fronteriza región de Kursk, el gobernador Alexandr Jinshtéin constató «un incremento considerable de la demanda de combustible» en el contexto de las limitaciones en otras regiones.

«Comprendo la preocupación de los residentes de Kursk, pero las compras desesperadas solo empeoran la situación, ya que generan déficit. Por ello a partir del 24 de junio el combustible solo se dispensará en los tanques de los automóviles», indicó.

En la región de Kurgansk las autoridades limitaron la venta de gasolina y diésel a 40 y 80 litros por automóvil, respectivamente, según informó el servicio de prensa de la administración local.

El gobernador local, Vadim Shumkov, aseveró en MAX que estas medidas fueron tomadas debido a la necesidad de «normalizar la venta de gasolina y diésel» por el incremento de la demanda en otras regiones rusas.

La víspera varias regiones siberianas -Omsk, Irkutsk y Novosibirsk- y la región de Sarátovo, a orillas del Volga, también limitaron la venta de combustible.

El domingo pasado las autoridades de la anexionada península de Crimea prohibieron la venta de gasolina a clientes particulares y empresarios, ofreciéndose este servicio solo a ambulancias, vehículos del Ministerio de Emergencias y servicios comunales.

Las principales redes de gasolineras, que incluyen Tatneft, Lokoil y Rosneft se han visto obligadas a establecer topes incluso en Moscú, San Petersburgo, Tartarstán y otras regiones rusas.

Las principales plataformas de comercio electrónico rusas, entre las que figuran Ozon y Avito, prohibieron el pasado sábado la venta de gasolina y bloquean los intentos de crear propuestas comerciales de este tipo.

La falta de abastecimiento es consecuencia de los constantes ataques ucranianos contra refinerías y depósitos de petróleo a lo largo de toda Rusia, pero también contra la red logística dificultando el transporte de mercancía. EFE

mos/ah