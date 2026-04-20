Otro concierto de Kanye West se cancela en Suiza, cuarto país en vetar al rapero

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Ginebra, 20 abr (EFE).- El FC Basilea suizo confirmó que no permitirá un concierto previsto del rapero estadounidense Kanye West en su estadio, el St Jakob Park, por lo que son ya cuatro países europeos los que han vetado al artista, en relación con declaraciones antisemitas y de apología del nazismo de las que ha intentado retractarse.

Según confirmó a EFE este lunes por escrito el club suizo, recibieron la propuesta de concierto y la evaluaron pero, «tras un análisis exhaustivo», decidieron no seguir adelante con ella.

«No podemos, de acuerdo con nuestros valores, ofrecer una plataforma al artista en cuestión», indicó el club, señalando que sigue interesado en ofrecer el estadio, el de mayor aforo en el país, para otros conciertos y eventos futuros.

Kanye West, ahora conocido como Ye, actuó por última vez en Suiza en 2013 y había previsto dar un concierto el 26 de junio en el que se anticipaba como uno de los mayores acontecimientos musicales en el estadio en la última década.

Los otros países europeos donde se han cancelado o pospuesto conciertos del rapero han sido Polonia, Francia y Reino Unido (donde incluso se ha prohibido su entrada al país).

En la menguante gira europea se mantienen sin embargo actuaciones en Turquía, Países Bajos, Italia, Portugal y España, en ese caso el 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El rapero generó indignación tras publicar imágenes de esvásticas en redes sociales, declarar su admiración por el nazismo o grabar la canción ‘Heil Hitler’, aunque el artista aseguró más tarde que sus acciones fueron consecuencia de una crisis de salud mental y episodios bipolares, por lo que pidió perdón públicamente. EFE

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