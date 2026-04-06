Otro proyecto de litio de minera Rio Tinto ingresa al régimen de incentivos en Argentina

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Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El millonario plan para ampliar el proyecto de litio Fénix que la minera multinacional Rio Tinto posee en la provincia argentina de Catamarca fue admitido este lunes al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), puesto en marcha en 2024 en Argentina.

Se trata de la segunda iniciativa de Rio Tinto que logra la adhesión al RIGI, luego de que en mayo de 2025 fue aceptado el proyecto de litio Rincón, en la provincia argentina de Salta, con una inversión prevista de 2.700 millones de dólares.

El RIGI da acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Según informó este lunes el Ministerio de Economía argentino, el proyecto de ampliación de Fénix implicará una inversión de 530 millones de dólares.

Fénix, situado en la provincia de Catamarca (noroeste), dentro del enorme Salar del Hombre Muerto, es uno de siete proyectos de litio actualmente en producción en Argentina.

«Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad de producción en 9.500 toneladas anuales de litio y generará más de 1.600 empleos entre la construcción y la operación. Además, se espera un aporte anual de 165 millones de dólares en exportaciones», resaltó el Ministerio de Economía a través de la red social X.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el de los hidrocarburos.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio. EFE

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