Otros 108 operarios rusos abandonan la central iraní de Bushehr

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Moscú, 13 abr (EFE).- La agencia atómica rusa Rosatom informó este lunes de la repatriación de otros 108 operarios desde la central nuclear iraní de Bushehr.

«Hoy, a las ocho de la mañana, comenzamos la rotación final en la estación de Bushehr. Actualmente, 108 personas se dirigen a Isfahán y todo marcha según lo previsto», dijo el director de Rosatom, Alexéi Lijachov, citado por las agencias rusas.

Agregó que en la planta quedan una veintena de personas para velar por la seguridad de los equipos y de la instalación.

La semana pasada Rusia informó de la evacuación de otros 175 empleados de Bushehr.

Moscú decidió repatriar a la mayor parte de su personal de la central nuclear que gestiona en la república islámica debido a la amenaza para la seguridad tras varios ataques contra la planta que se cobraron la vida de un guardia de seguridad.

En condiciones normales la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.

Rosatom adelantó previamente que un reducido número de empleados rusos permanecería voluntariamente en la central para administrar, junto con trabajadores locales, los requisitos mínimos de funcionamiento de las instalaciones nucleares.

La parte rusa ha alertado en múltiples ocasiones del peligro que corre la planta, que ya ha sufrido cuatro ataques.

«La probabilidad de daños, de un posible incidente nuclear, lamentablemente no hace más que aumentar», afirmó Lijachov a comienzos de abril.EFE

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