País Vasco espera el Consejo de Pesca dé una solución al verdel y una cuota para la anchoa

Bruselas, 12 dic (EFE).- La consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, confió este viernes en que el Consejo de Pesca, que negocia desde el jueves las posibilidades de capturas para 2026 en aguas del Atlántico y del Mediterráneo, facilite una solución para el verdel (o caballa), que es la «mayor problemática» para los pescadores vascos, así como una cuota para la anchoa.

En declaraciones a la prensa al inicio de la segunda jornada del Consejo de ministros de Pesca, Barredo dijo que las negociaciones estaban ya en la noche del jueves «bastante avanzadas» y confió en que se pueda llegar a un acuerdo en la tarde del viernes.

Sobre el verdel, la consejera indicó que es «la mayor problemática» porque «a día de hoy no hay un acuerdo en los Estados costeros (Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, Noruega y Reino Unido)» de cara a poder hacer un planteamiento de bajada de esta propuesta o un mantenimiento e indicó que parece que lo que «se está estudiando es una alternativa hasta que haya un acuerdo más certero con los Estados costeros».

En ese contexto, dijo que espera que primen «la solidaridad (…) y la coherencia» y que si no hay acuerdo con los Estados costeros se busque una alternativa para la cuota del verdel.

«No parece de recibo que unos Estados estén sobrepescando sin ninguna cuota establecida y otros tengamos que hacer un esfuerzo tan grande con una reducción del 70 %, que para Euskadi representa desde luego una pérdida de la actividad económica de este subsector de pesca muy importante, en torno al 35 %», dijo.

Subrayó que el 70 % «es una reducción muy importante» y que «pone en peligro a muchas de las embarcaciones que a día de hoy tienen como especie prioritaria de pesca el verdel» que es «una especie que se pesca cerca de lo que es la costa y es una especie que a día de hoy es rentable para nuestra flota».

Por otra parte, la consejera vasca calificó de «razonable» que las propias cofradías de pescadores de bajura y de anzuelo hayan pedido una parada temporal o un plan de recuperación que permita «que se pongan medidas de compensación para ese transcurso de tiempo y que se recupere la especie para poder salir a pescar de nuevo».

Por otra parte, sobre el atún rojo la consejera confió en un reparto «equitativo» entre los Estados miembros del incremento previsto de la cuota del 17 %.

«Para nosotros es una especie importante y en ese sentido (…) estamos peleando porque el reparto sea un reparto equitativo al que actualmente existe de esta cuota», es decir, en función de la distribución actual, e indicó que parece que de momento «se mantiene esa propuesta» pero que «habrá que esperar hoy a lo largo de la mañana para ver si se ratifica o no».

«Luego ya nos pelearemos en el Estado español las Comunidades Autónomas, pero a día de hoy esperemos no perder cuota y por lo tanto pues siga manteniéndose el 17 % de incremento», indicó.

En cuanto al bonito, explicó que este año «se repite la cuota del año pasado», por lo que «no hay nada que aportar», y sobre la anchoa dijo que «todavía a día de hoy no tenemos el informe científico que avale o un mantenimiento de la de la cuota actual o un incremento» por lo que confió en que se presente hoy ese informe y que se pueda plantear una cuota.

Por último, en relación con la merluza, Barredo indicó que a la flota vasca le afecta tanto la cuota para la merluza sur, para la que se prevé un incremento para 2026, como la de las aguas del norte, esta última acordada hace unos días en el marco de las especies compartidas con Reino Unido y sobre la que «hay la propuesta una bajada del 6 %» que «se suma a toda esta escala de bajadas y reducciones de cuotas».

Aunque «no afecta sustancialmente porque nuestra flota de altura no está alcanzando el máximo de pesquería de la cuota que tiene asignada», la reducción se sumaría a otras y se enmarca en la reducción de la pesca, «que está exigiendo un reajuste importante de las flotas y una reducción también de las embarcaciones que se están notando mucho», señaló la consejera. EFE

