Países árabes coordinarán el jueves una respuesta a la ley israelí de pena de muerte

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El Cairo, 31 mar (EFE).- Los 22 países miembros de la Liga Árabe coordinarán el jueves en una reunión extraordinaria en El Cairo una respuesta unificada a la aprobación por parte del Parlamento de Israel de una ley «racista» que establece la pena de muerte para los palestinos condenados por asesinato con motivos terroristas.

La reunión fue decidida tras una petición en este sentido del Estado de Palestina, cuyo representante ante el organismo panárabe, Muhannad al Aklouk, calificó la ley de «crimen de guerra», y señaló que «todos los miembros de la Liga apoyaron la petición para debatir sobre cómo afrontar las violaciones israelíes».

Además, la reunión panárabe, a nivel de representantes permanentes, abordará las restricciones israelíes ante la libertad religiosa y «los crímenes y violaciones israelíes en (la ciudad cisjordana ocupada de) Jerusalén Este, y sus lugares sagrados islámicos y cristianos», dijo Al Aklouk a los medios en El Cairo.

«Hay que tomar medidas inmediatas para detener esa ley, impedir su aplicación, responsabilizar a Israel por sus continuas violaciones e imponerle sanciones por su clara violación del derecho internacional», añadió.

El texto aprobado este lunes en el Parlamento de Israel, por 62 votos a favor y 48 en contra, establece la pena de muerte en la horca a los condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).

Para los palestinos de Cisjordania, impone a los tribunales militares que los juzgan sentenciar con la pena capital (una obligación con excepciones no definidas), mientras que en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital. EFE

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