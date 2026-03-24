Pañuelos blancos en Madrid para conmemorar los 50 años del golpe en Argentina

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Madrid, 24 mar (EFE).- Una nutrida concentración tuvo lugar esta tarde en la Plaza Callao de Madrid para conmemorar el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina que dio paso a la última dictadura cívico-militar en ese país y repudiar el avance del negacionismo promovido por el Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria, que finalizó con una marcha circular de pañuelos blancos y organizada por la organización política Argentina Soberana, reunió el respaldo de las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a colectivos como H.I.J.O.S. Barcelona y redes de América Latina en Madrid como Morena de México o el PT de Brasil.

«No solamente en Argentina le estamos diciendo a este Gobierno negacionista que seguimos resistiendo, sino que acá, allá y en todos lados», dijo Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo.

El evento en la capital española se desarrolló en un marco de movilizaciones globales que buscaron visibilizar el rechazo a las políticas actuales que cuestionan el número de desaparecidos por la dictadura y los pilares de la convivencia democrática.

La presidenta de la organización Argentina Soberana, Cecilia Denis, exiliada durante la década de los setenta, evocó el clima de terror de los días iniciales de la dictadura y sentenció que «la memoria no es una opinión, es un derecho» frente a los discursos oficiales actuales.

«Estamos con las Madres y las Abuelas y con todas las familias que siguen preguntándose ¿dónde están?», señaló a EFE.

Así mismo, en representación de la juventud de la organización, Rosario Col vinculó el plan económico del régimen de 1976 con las medidas vigentes de endeudamiento y reducción del Estado que promueve el Gobierno actual.

También sumó su testimonio la diputada argentina de Más Madrid (izquierda) Mariana Arce, quien reconstruyó la identidad de su tío desaparecido, Alberto García, delegado sindical y estudiante universitario, para concluir que «si nos enseñaron algo las Madres es que frente al terror nadie se salva solo».

Memoria diversa y derechos humanos

El militante Gustavo Pecoraro reivindicó a las víctimas de la disidencia sexual perseguidas por la represión de la dictadura y manifestó con firmeza que «la memoria no es solo heterosexual».

Pecoraro reafirmó el vínculo político con los organismos de derechos humanos: «Lesbianas, maricas, personas trans no binarias y bisexuales de Argentina somos las hijas y los hijos de las Madres».

Finalmente los oradores describieron un escenario de violencia institucional creciente en Argentina donde los mecanismos estatales de protección de derechos humanos sufrieron recortes presupuestarios y ataques discursivos desde el Poder Ejecutivo.

El representante del sindicato español UGT Jesús Gallego responsabilizó al mandatario argentino por los «palos a los viejitos en las calles de Buenos Aires» y por obligar a la población a elegir entre la compra de alimentos o medicamentos.

La movilización en la capital española finalizó con una marcha circular de pañuelos blancos para emular la práctica histórica de las Madres de Plaza de Mayo bajo el grito de justicia. EFE

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