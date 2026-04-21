Page critica los «giros» de Bruselas en su política agraria: «No es eso lo que se votó»

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Bruselas, 21 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, reprochó este martes los «giros» de la Comisión Europea en la Política Agraria Comunitaria (PAC) de la UE, para la que prevé «recortes» y una «convulsión», y aseguró que los agricultores y ganaderos están siendo «los principales perjudicados» de esta legislatura comunitaria.

«De entrada han planteado no solo recortes, sino un cambio por completo de coordenadas que de pronto significan una convulsión. No está Europa para giros como el que ha planteado la Comisión. No es eso lo que se votó», señaló García-Page en declaraciones a los medios antes de exponer un dictamen sobre relevo generacional en el Comité Europeo de las Regiones.

«Que los primeros perjudicados con los órganos salidos de las últimas elecciones sean los agricultores y los ganaderos choca mucho con el ambiente preelectoral y electoral que se vivió», añadió el dirigente autonómico, que ve «matizaciones» y «reinterpretaciones» en la estructura financiera de la PAC que «chocan» con lo que se esperaba antes de las elecciones de junio de 2024.

García-Page se refirió así al futuro de la PAC para el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en el que las partidas destinadas al sector agrario y al desarrollo rural podrían encogerse por la propuesta de un gran fondo gestionado por los Estados miembros.

«Desde luego rechazamos que se deshaga la política europea para volver al cheque nacional. Es decir, no se trata de que cada estado reciba un dinero y que ya se administren las cuentas como quiera», dijo.

El socialista manifestó su intención de «torcerle el brazo» a la propuesta inicial de la Comisión Europea y aseguró ser «optimista» por revertir esa estructura de reparto : «No conviene bajar el presupuesto y la estructura de la anterior política agraria comunitaria en distintos pilares no se puede diluir».

El presidente autonómico encabeza hoy la exposición de un dictamen elaborado por Castilla-La Mancha sobre el relevo generacional en el campo europeo con el que asegurar el sostenimiento del sector primario, garantizar el principio de cohesión territorial y luchar contra el reto demográfico. EFE

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