Pakistán asegura que el diálogo entre EE. UU. e Irán continúa pese a un parón temporal

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Islamabad, 13 abr (EFE).- Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la «dirección correcta» pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación, aseguraron este lunes fuentes del Gobierno paquistaní.

«Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta», aseguró la fuente bajo condición de anonimato.

La negociación entre Teherán y Washington se fracturó el domingo tras el desacuerdo en varias líneas rojas tras 21 horas de diálogo cara a cara, lo que provocó que ambas delegaciones abandonaran la mesa de diálogo.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmó que el proceso de Islamabad no ha sido un evento, sino la base de un «proceso diplomático abierto» que puede servir para allanar un fin común.

«Las Conversaciones de Islamabad no son un evento, sino un proceso. Estas conversaciones sentaron las bases para un proceso diplomático que, si se fortalecen la confianza y la voluntad, puede crear un marco sostenible para los intereses de todas las partes», escribió en X a última hora del domingo.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, salió de Islamabad tras presentar, dijo, una última «oferta final», mientras que la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, partió poco después.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que las partes estuvieron «a centímetros» de un acuerdo, pero acusó a Estados Unidos de haber mantenido una postura inflexible y sin concesiones al cierre de la sesión.

«Cuando estábamos a punto de firmar el ‘Memorando de Entendimiento con Islamabad’, nos topamos con maximalismo, cambios de objetivos y bloqueo. Cero lecciones aprendidas. La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad», escribió en X el canciller iraní.

Con el fin de la reunión, EE. UU. anunció un bloqueo naval de la marina estadounidense contra los puertos iraníes a partir de las 14:00 GMT de este lunes.

Tras la ofensiva, el líder de la negociación iraní aseguró que Irán «no se rendirá ante las amenazas» y se burló de las consecuencias que el bloqueo naval anunciado por Washington tendrá en el precio de los combustibles en Occidente.

«Disfruten de las cifras actuales en los surtidores, pronto sentirán nostalgia por la gasolina a 4 o 5 dólares», ironizó Qalibaf en X, tras el repunte del crudo Brent por encima de los 100 dólares. EFE

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