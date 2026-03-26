Pakistán confirma mediación en la guerra y que Irán «delibera» sobre propuesta de EEUU

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Islamabad, 26 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó este jueves que su país actúa como canal oficial de las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán, y que Washington ha puesto sobre la mesa una propuesta de 15 puntos para poner fin al conflicto que «está siendo deliberada» por Teherán.

Según Dar, los mensajes entre ambas potencias se están transmitiendo a través de la diplomacia paquistaní y países «hermanos» como Turquía y Egipto, entre otros, también están apoyando la iniciativa, dice en un mensaje en su cuenta de X.

«Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y continúa haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región», añade.

La confirmación de Islamabad sucede a una publicación de ‘The New York Times’ que señala que Estados Unidos habría trasladado a Irán este martes una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra, citando a funcionarios conocedores de las gestiones diplomáticos.

De acuerdo con el diario, el plan incluye líneas generales sobre el programa nuclear iraní, el desarrollo de sus misiles balísticos y la seguridad de las rutas energéticas, especialmente el estrecho de Ormuz.

Por su parte, la CNN informó el miércoles de que la Casa Blanca trabaja para organizar una reunión el próximo fin de semana en Pakistán entre el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y representantes de la República Islámica, lo que no ha sido confirmado por Islamabad.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, acordaron este miércoles mantener una «estrecha coordinación» para frenar la escalada bélica en Oriente Medio.

Pakistán tiene un Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua (SMDA) con Arabia Saudí, que está siendo objeto de ataques de Irán desde el inicio de la ofensiva de EE. UU. e Israel contra el país persa.

Trump anunció el lunes el aplazamiento por cinco días de los ataques previstos contra centrales eléctricas iraníes, condicionando la medida a que Teherán desbloquee Ormuz.

Mientras el líder republicano ha calificado las conversaciones de «productivas», el Gobierno iraní ha negado la existencia de contactos directos, atribuyendo a Washington la iniciativa de buscar el acercamiento. EFE

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