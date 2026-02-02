Pakistán enfrenta una crisis de seguridad con violencia extrema y casi 200 muertos

Islamabad, 2 feb (EFE).- Pakistán enfrenta este lunes el repunte de la violencia en sus dos fronteras más inestables, tras un fin de semana que ha dejado cerca de 200 muertos en una ofensiva separatista en Baluchistán y el desplazamiento de 70.000 civiles en el norte del país por temor a otros ataques.

En Baluchistán, el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) atacó el sábado pasado simultáneamente doce puntos estratégicos, una segunda fase de su ofensiva letal «Operación Herof», dando pie a múltiples enfrentamientos con las fuerza de seguridad.

El balance oficial sitúa las bajas en 31 civiles y 17 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el número de insurgentes abatidos asciende a 145 tras las contraoperaciones lanzadas por el Ejército entre el viernes y el domingo.

Este lunes, las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda de los insurgentes en las zonas montañosas de la provincia. «Los estamos persiguiendo en las montañas y los cazaremos dondequiera que se escondan», dijo a EFE un funcionario de seguridad bajo condición de anonimato.

Las autoridades han usado el término ‘Fitna al-Hindustan’ (caos de la India) para referirse a los responsables de los ataques, una etiqueta con la que el Gobierno paquistaní busca vincular directamente la actividad insurgente a extranjeros con el respaldo de Nueva Delhi.

Mientras las fuerzas de seguridad continúan las operaciones de búsqueda en las zonas montañosas de Baluchistán, el foco de tensión se mantiene en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), por temor a una posible operación militar contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o los talibanes paquistaníes.

«La evacuación continúa y más del 80 % del valle de Tirah ya ha sido evacuado», confirmó a EFE un funcionario de la administración civil local, que pidió el anonimato.

El Gobierno ha negado que exista o esté en marcha una operación militar en el valle y ha definido el movimiento como un desplazamiento estacional habitual causado por las duras condiciones invernales.

Pakistán arrastra desde hace más de dos décadas con un doble conflicto, la insurgencia separatista en Baluchistán, que reclama mayor autonomía y control de los recursos; y la militancia islamista en el noroeste, alineada ideológicamente a los talibanes afganos.

Según el Centro de Investigación y Estudios de Seguridad (CRSS), 2025 fue el año más mortífero de la última década, con un aumento del 34 % en la violencia total.

El Ejército afirmó el mes pasado que el año también fue sin precedentes en los esfuerzos antiterroristas. Pakistán llevó a cabo 75.175 operaciones basadas en inteligencia (IBO) en 2025, en las que murieron 2.597 militantes, la cifra más alta registrada en un solo año. EFE

