Pakistán mantiene todos sus esfuerzos para salvar la segunda ronda entre EE. UU. e Irán

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Islamabad, 23 abr (EFE).- Pakistán aseguró este jueves que mantiene «todo el esfuerzo posible, a todos los niveles» para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán prevista en Islamabad.

Una postura que el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, transmitió durante una reunión a la encargada de negocios de EE. UU. en el país, Natalie Baker, en la que se trataron los esfuerzos diplomáticos para lanzar la segunda ronda de negociaciones de paz entre Teherán y Washington.

Según difundió el Ministerio del Interior en su cuenta de X, Naqvi transmitió que tanto el primer ministro Shehabz Sharif, como el jefe de las Fuerzas Armadas paquistaníes, Asim Munir, «están haciendo todo el esfuerzo posible a todos los niveles» para allanar el camino para este encuentro, que estaba previsto para ayer miércoles pero que aún no se ha producido.

En este sentido, Naqvi dijo esperar «que las partes involucradas den oportunidad a una solución diplomática y pacífica» a esta crisis, que necesita de la continuidad de los canales diplomáticos para lograr una solución duradera al conflicto.

Ante la representante estadounidense, el político paquistaní valoró como positivo el anuncio hecho el pasado martes por el presidente Donald Trump de establecer una tregua indefinida para sus ataques contra Irán y dijo que espera también «un progreso positivo por parte de Irán».

La reunión entre ambas partes prevista para el miércoles no llegó a producirse debido a la renuencia de ambas partes para viajar a Pakistán, ante las denuncias cruzadas de incumplimientos y amenazas.

Ayer, Trump apuntó que existe la posibilidad de que el viernes se retomen las negociaciones, o al menos en un plazo de 36 a 72 horas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt afirmó en este sentido que Trump quiere ofrecer «flexibilidad» a Irán, ya que considera que su liderazgo está dividido y necesita presentar una propuesta unificada de acuerdo.

Por su parte, Irán dijo ayer también que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las «condiciones necesarias y razonables» y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní apresó ayer dos barcos mercantes aduciendo que habían incumplido sus condiciones para transitar por el estrecho de Ormuz, mientras que EE.UU no levantó su bloqueo naval contra los buques y barcos de bandera iraní.

Ambas son condiciones puestas por las partes para sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones.EFE

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