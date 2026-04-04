Pakistán recula y reduce el precio de la gasolina ante las críticas por la reciente subida

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Islamabad, 4 abr (EFE).- Pakistán redujo desde este sábado los precios de la gasolina en medio de fuertes críticas en las redes sociales, un día después de que el gobierno anunciara un aumento masivo de los precios de los combustibles en vista de la crisis mundial del petróleo desencadenada por la guerra en Irán.

El jueves, el precio de la gasolina se incrementó en aproximadamente un 43 %, hasta alcanzar las 458,40 rupias (1,65 dólares) por litro, mientras que el del diésel se elevó alrededor de un 55 %, llegando a las 520,35 rupias (1,87 dólares).

Sin embargo, a última hora del viernes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reculó tras las críticas de la población en redes sociales y anunció en un discurso televisado que «el precio de la gasolina, que es de 458 rupias, se reducirá a 378 rupias (1,36 dólares) por litro».

Sharif argumentó que era necesario ofrecer un alivio más amplio, una decisión tomada tras consultar con líderes nacionales y provinciales, ya que los altos precios de los combustibles seguirían dejando a las familias bajo una gran presión económica.

El mandatario señaló que la reducción se financiaría mediante un recorte de 80 rupias (0,29 dólares) por litro en el impuesto al petróleo y que se mantendría en vigor durante al menos un mes en todo Pakistán.

Las redes sociales se llenaron de críticas centradas, sobre todo, en el abusivo incremento de los impuestos. El Gobierno había elevado el gravamen sobre la gasolina en 55 rupias (0,20 dólares), situando la carga fiscal total en 161 rupias (0,57 dólares) por litro.

Así, de las 137,23 rupias (0,49 dólares) que subió el litro de gasolina en total, una porción importante correspondía únicamente a este nuevo impuesto.

El primer ministro aseguró que también continuarían los subsidios específicos anunciados el jueves.

Según ese paquete, los usuarios de motocicletas recibirán un subsidio de 100 rupias (0,36 dólares) por litro, con un límite de 20 litros mensuales durante un período inicial de tres meses.

Además, los pequeños agricultores contarán con un pago único de 1.500 rupias (5,40 dólares) por acre para compensar los mayores costos del diésel durante la cosecha.

El mandatario también declaró que todos los miembros del gabinete federal renunciarán a sus salarios durante los próximos seis meses como parte de las medidas de austeridad.

Esta nueva revisión se produce tras el alza de marzo, que representó el mayor incremento en la historia del país, una subida del 20 % en el precio de la gasolina y el diésel, equivalente a 55 rupias paquistaníes (0,20 dólares) por litro.

Pakistán depende en gran medida de los combustibles importados, pero se ha visto muy golpeado por la volatilidad en los mercados energéticos mundiales, ya que el conflicto de Irán ha interrumpido las rutas de suministro, en particular a través del Estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para los envíos de petróleo a nivel mundial. EFE

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