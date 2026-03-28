Pakistán traslada a Irán sus gestiones directas con EEUU para una tregua en Oriente Medio

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Islamabad, 28 mar (EFE).– El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este sábado al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sobre sus negociaciones con Estados Unidos para frenar la guerra regional, en una conversación telefónica en la que Islamabad intenta consolidar un rol mediador en la guerra.

Sharif y Pezeshkian, conversaron a primera hora de hoy, «por más de una hora. Ambos líderes mantuvieron amplias discusiones en torno a las hostilidades en curso en la región y los esfuerzos de paz», informó el despacho del primer ministro paquistaní en un comunicado.

Sharif detalló que la iniciativa de mediación está encabezada por respaldo del canciller, Ishaq Dar, y del jefe del Ejército, el mariscal Asim Munir, con el objetivo de «crear un entorno propicio para las conversaciones de paz».

Sharif, que compartió detalles sobre este contacto a través de la red social X refiriéndose al mandatario iraní como «mi hermano», detalló que su Gobierno mantiene un «alcance diplomático continuo, involucrando a los Estados Unidos y a los países hermanos del Golfo e islámicos, para facilitar el diálogo y la desescalada».

Sharif reiteró durante la llamada la «enérgica condena» de Pakistán a la sostenida ofensiva de Israel, denunciando específicamente los recientes bombardeos contra la infraestructura civil iraní.

El primer ministro trasladó sus condolencias por la «trágica pérdida de vidas preciosas», cifradas en más de 1.900 según el documento oficial, y reafirmó su «solidaridad con el valiente pueblo de Irán».

Frente a la confirmación de que Pakistán está canalizando los intereses de Washington, el presidente Pezeshkian agradeció los «esfuerzos sinceros» de Sharif, según el escrito.

No obstante, el líder iraní advirtió que cualquier intento de acercamiento requiere «generar confianza con el fin de facilitar las conversaciones y la mediación».

El mandatario paquistaní garantizó que su país continuará desempeñando un papel constructivo para desactivar un conflicto que amenaza con arrastrarle militarmente debido a sus acuerdos de defensa vigentes con Arabia Saudí. EFE

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