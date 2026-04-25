Palestinos votan en primeras elecciones desde la guerra en Gaza

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Los palestinos de Cisjordania y una pequeña parte de la Franja de Gaza votan este sábado a sus alcaldes y concejales en las primeras elecciones desde la guerra en el enclave costero, con pocas opciones políticas para elegir y en medio de un desánimo generalizado.

Cerca de 1,5 millones de personas están inscritas en las listas electorales en Cisjordania, ocupada por Israel, y 70.000 en la zona gazatí de Deir al Balah, según la Comisión Electoral Central con sede en Ramala.

En la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de una guerra que ha disparado la miseria y el número de desplazados, «estas elecciones son simbólicas, pero las veo como la expresión de nuestra voluntad de vivir», declara a la AFP Mohamed al Hasayna, de 24 años.

«Nos merecemos tener nuestro propio Estado», añade tras votar en Deir el Balah, una de las pocas localidades de Gaza donde una parte de los habitantes ha podido quedarse.

«Queremos que el mundo nos ayude a superar la catástrofe de la guerra. ¡Basta ya de guerra! Es hora de trabajar en la reconstrucción», clama.

El conflicto se desencadenó tras el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Desde entonces ha causado más de 72.000 muertos, según un saldo del Ministerio de Salud del territorio, considerado fiable por la ONU.

Desde el 10 de octubre de 2025 está en vigor un precario alto el fuego, empañado por actos violentos casi diarios.

– «Una oportunidad importante» –

En Cisjordania, escenario a su vez de un aumento de la violencia de los colonos, un periodista de la AFP vio una escasa afluencia en varios colegios electorales, donde diplomáticos observan el desarrollo de los comicios.

Los ayuntamientos se encargan de servicios esenciales como el agua, el saneamiento y las infraestructuras locales, y carecen de poder legislativo.

Como no se han celebrado elecciones presidenciales ni legislativas desde 2006, son una de las pocas instituciones democráticas que funcionan bajo la administración de la Autoridad Palestina.

En un contexto de estancamiento económico, el Gobierno se enfrenta a numerosas acusaciones de corrupción y los donantes condicionan cada vez más su apoyo a la implementación de reformas.

Para el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, las elecciones son «una oportunidad importante para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos, en un momento especialmente difícil».

La Unión Europea las considera una «etapa importante hacia una mayor democratización y un fortalecimiento de la gobernanza local».

– Sin listas de Hamás –

La mayoría de las listas están alineadas con Fatah, el partido nacionalista y laico del presidente Mahmud Abás, en el poder desde 2005, o son independientes.

No hay agrupaciones afiliadas al movimiento islamista Hamás, el archirrival de Fatah, que controla casi la mitad de la Franja de Gaza.

Algunos aspirantes a candidatos afirman no haber podido presentarse. Es el caso de Mohamad Dweikat en Naplusa. Según declaró a la AFP, algunas personas de su lista han permanecido detenidas hasta el final del plazo de inscripción.

«Ya sean independientes o de un partido, los candidatos no cambiarán nada en la ciudad», lamenta Mahmud Bader, un empresario que vota en Tulkarem, en el norte de Cisjordania.

«Es la ocupación la que dirige», dice a la AFP sobre Israel, que lleva más de un año controlando dos campos de refugiados vecinos.

Los colegios electorales cerrarán a las 19H00 (16H00 GMT) en Cisjordania y a las 17H00 en Deir el Balah, para permitir el recuento a la luz del día ante la falta de electricidad.

En Nablus, donde sólo se presenta una lista, se espera que una mujer sea elegida alcaldesa por primera vez.

En Cisjordania hubo elecciones municipales en 2017 y en 2021-2022, pero en Gaza son las primeras desde las legislativas de 2006, ganadas por el movimiento islamista.

El experto en ciencias políticas Jamal al Fadi, de la Universidad Al Azhar de El Cairo, estima que la Autoridad Palestina sólo celebra elecciones en Deir el Balah para medir «su éxito o su fracaso», porque no hay sondeos desde el alto el fuego instaurado el pasado octubre.

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