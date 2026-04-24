Palmeiras, a blindar su liderato en la Liga brasileña frente a las dudas por Vitor Roque

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São Paulo, 24 abr (EFE).- El Palmeiras visitará este domingo al Red Bull Bragantino como líder absoluto del Campeonato Brasileño, con una ventaja de seis unidades sobre el Flamengo pero con la incertidumbre sobre el estado de salud de su atacante Vitor Roque, en la demicotercera jornada del Brasileirão.

Tras doce jornadas disputadas, el equipo de Abel Ferreira acumula 29 puntos y se muestra sólido, con nueve victorias, dos empates y apenas una derrota. Sin embargo, el optimismo por los resultados se ve opacado por la situación de Vitor Roque, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas este jueves en el duelo por la Copa do Brasil.

El atacante, que volvía a la titularidad tras sufrir una lesión en el tobillo a inicios de marzo, pidió el cambio a los quince minutos debido a una fuerte entrada de un jugador rival que afectó la zona ya resentida.

La reincidencia de la lesión en el mismo lugar puso en duda su pronta vuelta para acompañar al Verdão en sus compromisos, como el próximo miércoles en su visita al paraguayo Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Tras el partido, el entrenador portugués dijo que no sabe cuál es el diagnóstico actual del Tigrinho aunque, «por su lenguaje corporal», «no debe ser nada bueno».

«Infelizmente hoy era para que entre en confianza y vuelva a tener ritmo de juego. Está siendo un inicio de año muy difícil para él», dijo Ferreira en conferencia de prensa.

Pese a la posible baja de su estrella ofensiva, el conjunto paulista aún cuenta con Juan Manuel «el Flaco» López y el paraguayo Ramón Sosa, el autor de dos de los tres goles con los que Palmeiras se llevó la victoria en la víspera.

Mientras que Flamengo visitará al Atlético Mineiro, confiado en recortar distancia, con una racha positiva de seis victorias consecutivas bajo el mando del técnico Leonardo Jardim; tres en el Campeonato Brasileño y otras tres entre Copa de Brasil y Libertadores.

En el campo del Flamengo, la gran novedad es el posible retorno de Jorginho, quien ya figuró en la lista de convocados del partido de esta semana tras superar sus molestias físicas; sin embargo, Lucas Paquetá será baja en el equipo por un edema en el tendón por el que ya se encuentra bajo tratamiento del departamento médico.

En la base del podio está el Fluminense de Luis Zubeldía, que este domingo recibirá al Chapecoense, último en la tabla, con los ojos puestos en mantener un buen ritmo en la liga brasileña que le opaque su mal desempeño en la Copa Libertadores, en la que acumula hasta el momento solo un punto.

El São Paulo, que permanece al acecho con 20 unidades, se las verá el sábado contra el Mirassol, que no consigue levantar cabeza este año tras su exitosa campaña en la temporada pasada y acumula cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros.

– Partidos de la 13ª jornada del Campeonato Brasileño:

. Sábado: Botafogo-Internacional, Remo-Cruzeiro, Bahía-Santos y São Paulo-Mirassol.

. Domingo: Grêmio-Coritiba, Corinthians-Vasco da Gama, Red Bull Bragantino-Palmeiras, Athletico Paranaense-Vitória, Atlético Mineiro-Flamengo y Fluminense-Chapecoense. EFE

adm/arh