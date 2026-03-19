Palmeiras vence a Botafogo y despoja al São Paulo del liderato en Brasil

2 minutos

Río de Janeiro, 19 mar (EFE).- Palmeiras se impuso este miércoles por 2-1 al Botafogo en partido por la séptima jornada del Campeonato Brasileño y, gracias a la derrota que el São Paulo sufrió en su visita al Atlético Mineiro, asumió el liderato de la Liga en Brasil.

El conjunto comandado por el técnico portugués Abel Ferreira, uno de los favoritos al título, sumó 16 puntos, los mismos que el São Paulo, al que aventaja por mayor diferencia de goles.

El nuevo líder venció con goles de Allan y del colombiano Jhon Arias mientras que Botafogo descontó por intermedio de Danilo, que el lunes fue convocado para los amistosos que la selección brasileña disputará este mes con Francia y Croacia.

El gol de Arias fue el primero del colombiano en siete partidos en el Palmeiras tras el millonario fichaje del punta que destacó hasta el año pasado en Brasil con la camisa del Fluminense.

La derrota hundió aún más en los puestos de la zona de descenso al Botafogo, que suma cuatro partidos perdidos en cinco disputados en lo que va del torneo.

El campeón brasileño y de la Libertadores en 2024 quedó estancado en el décimo séptimo puesto de la clasificación, con solo tres puntos, lo que aumenta la presión por la salida del técnico argentino Martín Anselmi.

Palmeiras se benefició de la derrota por 1-0 que el São Paulo sufrió en su visita al Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

Palmeiras y São Paulo tendrán que decidir el liderato el próximo sábado, cuando se enfrentarán por la octava jornada del torneo.

El Mineiro, que luchaba por escapar de las posiciones de descenso, consiguió su segunda victoria en siete partidos y ascendió al décimo lugar de la clasificación, con 8 puntos.

El Mineiro le puso fin al invicto que tenía el São Paulo hasta ahora con un gol del chileno Iván Román en el segundo tiempo.

Además de Arias, otros colombianos que anotaron este miércoles fueron los atacantes John Stiven Mendoza y Kevin Estiben Viveros, autores de los goles con que el Athletico Parananese se impuso por 2-1 en casa al Cruzeiro.

El descuento del Cruzeiro fue anotado por el también colombiano Néiser David Villarreal. EFE

cm/hbr