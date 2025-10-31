Palmeiras y Flamengo, finalistas de la Libertadores, siguen su duelo por título de Brasil

Río de Janeiro, 31 oct (EFE).- Palmeiras y Flamengo, que esta semana se clasificaron para la final de la Copa Libertadores, prosiguen este fin de semana su duelo particular por el título del Campeonato Brasileño, para el que son máximos favoritos y cuya clasificación lideran con sólo un punto de diferencia.

Los dos máximas potencias del fútbol brasileño tienen cerca de un mes para prepararse para la disputa del título continental, prevista para el 29 de noviembre en Lima, por lo que ahora sí pueden concentrarse totalmente en la Liga de Brasil cuando faltan sólo ocho jornadas para el final.

Ambos tendrán compromisos relativamente fáciles por la trigésima primera jornada, ya que se enfrentarán a los dos últimos en la clasificación, Juventude y Sport, que luchan para evitar el descenso, pero no pueden descuidarse debido a que un revés puede ser fatal en la recta final.

Palmeiras, que garantizó su presencia en la final de la Libertadores tras derrotar el jueves por 4-0 al Liga de Quito, lidera la clasificación del Campeonato Brasileño con 62 puntos, y Flamengo, que avanzó a la decisión del torneo continental tras eliminar el miércoles al Racing, lo escolta con 61 unidades.

Los tres siguientes en la clasificación, ya un poco distantes de los favoritos, son Cruzeiro (57 puntos), Mirassol (55) y Bahía (49), que por ahora no representan una amenaza y tienen un partido más que Palmeiras y Flamengo.

Mientras que el equipo dirigido por Filipe Luis recibirá el sábado al colista Sport en el Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto del portugués Abel Ferreira tendrá que visitar el domingo al Juventude, el penúltimo de la clasificación, en la ciudad de Caxias do Sul.

El conjunto paulista está obligado a vencer a domicilio para evitar que su rival le arrebate la punta de la clasificación o para intentar abrir una ventaja de cuatro puntos, y el carioca igualmente está obligado a ganar para continuar a la sombra del líder.

El exlateral del Atlético de Madrid tendrá dos bajas importantes para el partido del sábado, ya que el delantero centro Pedro, goleador del equipo, continúa recuperándose de una fractura en el antebrazo derecho que sufrió la semana pasada en el primer partido con el Racing, y el punta Everton Cebolinha sigue bajo cuidados médicos por una lesión en una pierna.

Lo más probable es que Flamengo juegue con la pareja de atacantes integrada por el colombiano Jorge Carrascal y el brasileño Bruno Henrique, y que el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se mantenga como el creativo del equipo.

Por su parte, el entrenador del Palmeiras continúa sin poder contar con importantes miembros de su equipo que están lesionados, como el portero Weverton y los delanteros Paulinho y Lucas Evangelista.

El estratega aún no ha dicho si alineará sus titulares frente al Juventude o si comenzará a dosificarlos tras el maratón de partidos de las últimas semanas.

Lo más probable es que vuelva a aprovechar la peligrosa pareja de atacantes integrada por el exbarcelonista Vitor Roque y por el argentino José Manuel ‘Flaco’ López, y que vuelva a darle una oportunidad al juvenil Allan, uno de los más destacados en la goleada del jueves sobre el Liga de Quito.

– Partidos de la trigésima primera jornada:

. Sábado: Santos-Fortaleza, Cruzeiro-Vitoria, Mirassol-Botafogo y Flamengo-Sport.

. Domingo: Corinthians-Gremio, Bahía-Bragantino, Ceará-Fluminense, Internacional-Atlético Mineiro, Juventude-Palmeiras y Vasco da Gama-São Paulo. EFE

