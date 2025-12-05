Panamá, sin complejos, mira a Inglaterra, Croacia y Ghana

Washington, 5 dic (EFE).- A seis meses de participar en el segundo Mundial absoluto de su historia, la selección de fútbol de Panamá cree haber sumado experiencias de los golpes sufridos en el Mundial de 2018 organizado por Rusia.

De aquella cita a la que acudió una generación ya jubilada quedaron las derrotas por 3-0 ante Bélgica, por 6-1 a manos de Inglaterra y por 1-2 infligida por Túnez.

Ocho años después la Roja Canalera es la única selección procedente de Centromérica con visado para disputar la XXIII edición de un Mundial.

Pero el equipo dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen ha caído en el grupo L, una suerte de terreno minado por la presencia de dos formaciones europeas de fuste, como la Inglaterra del goleador Harry Kane y la Croacia del talentoso conductor Luka Modric.

A los 32 años, Kane vive un exquisito momento en el Bayern de Múnich, y a los 40 Modric pasa otro momento dorado desde que llegó a las filas del Milán procedente del Real Madrid.

Modric, nacido en Zadar el 9 de septiembre de 1985, fue ganador del Balón de Oro y obtuvo de la FIFA el Premio The Best jugador del mundo en 2018 tras la cita que marcó el debut de Panamá y que dejó a Croacia en el segundo puesto tras la final con Francia.

Los Tres Leones y Los Vatreni, que puede traducirse como Los Ardientes, han cosechado importantes resultados en las últimas ediciones del torneo y se clasificaron en la cima de sus respectivos grupos en las eliminatorias de la UEFA.

A la zona también ha caído Ghana, una de las selecciones de mayor que ha evidenciado mayor crecimiento.

Panamá ha hecho de la velocidad una marca del trabajo de Christiansen, quien llegó al banquillo en 2020.

El entrenador de 52 años llevó al país del Canal a sellar uno de los tres cupos directos reservados a la Concacaf con un elenco de figuras en el que destacan César Blackman, Cecilio Waterman e Ismael Díaz, quienes han tomado el testigo de los ‘pioneros’ Felipe Baloy, Blas Pérez y el capitán Román Torres.

Baloy es recordado como el hombre que anotó único gol en el Mundial, el 24 de junio de 2018 a Inglaterra en la segunda jornada. Fue un momento agridulce pues el logro no fue suficiente para impedir la goleada de los ingleses, por 6-1.

Bajo el mando del entrenador alemán Thomas Tuchel, la Inglaterra actual vive una de sus generaciones más talentosas en décadas, mientras Croacia, dirigida desde 2017 por Zlatko Dalić, mantiene un núcleo experimentado.

Ghana impone condiciones a través de la juventud y exuberancia física de sus jugadores, que en las eliminatorias dominaron con 25 puntos el grupo con Madagascar, Malí, Comoras, República Centroafricana y Chad.

Las Estrellas Negras son dirigidas por Otto Addo, que salió en 2022, tras el Mundial de Catar, y regresó al cago dos años después en sustitución de Chris Hughton. EFE

