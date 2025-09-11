The Swiss voice in the world since 1935

Panamá abre un centro para vigilar un corredor en el Pacífico que comparte con tres países

1 minuto

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- Panamá puso en marcha este jueves un centro de monitoreo del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que comparte con Ecuador, Costa Rica y Colombia, como una herramienta para enfrentar amenazas como la pesca ilegal y la contaminación marina.

Se trata del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, el primero de carácter interinstitucional en la región del CMAR, dijo el Ministerio de Ambiente en comunicado.

«Este Centro, primero en la región, permitirá articular los esfuerzos de control y vigilancia frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, por medio de tecnología de punta y con cooperación interinstitucional», afirmó el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

El instalación facilitará la interoperabilidad de datos y herramientas como tráfico marítimo, meteorología, alertas, seguimiento y control, al igual que el enlace operativo entre las áreas marinas protegidas y entidades de seguridad, pesca y sector marítimo, de acuerdo con la información oficial.

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical es una iniciativa regional surgida en 2004, que promueve la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos mediante cooperación transfronteriza entre Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá.

El Corredor busca proteger los recursos marinos de Galápagos (Ecuador), Isla Cocos (Costa Rica) Malpelo y Gorgona (Colombia) y Coiba (Panamá). EFE

