Panamá autoriza importación de 90.000 quintales de café sin tostar ante desabastecimiento

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Ciudad de Panamá, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Panamá autorizó la importación de 90.000 quintales de café oro (sin tostar), una medida para enfrentar el desabastecimiento del grano sin afectar la producción del país, que tiene el café de especialidad más caro del mundo, informó este miércoles una fuente oficial.

Esta importación podrá hacerse hasta el 30 de septiembre de 2026 con un contingente que deberá ser identificado como materia prima y que pagará un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del 3 %, de acuerdo con el decreto aprobado por el consejo de ministros celebrado el martes.

Esta decisión se tomó en base a los datos de producción de la cosecha de café para el periodo 2025/2026 y el análisis de las exportaciones e importaciones, que evidenciaron que «no habrá suficiente café oro, la materia prima para abastecer el consumo de las empresas procesadoras de este grano».

La importación autorizada permite solventar el déficit existente de café sin afectar la producción nacional de este producto, cuya cosecha para el presente año agrícola ha sido comprada en su totalidad por la industria nacional procesadora, agregó un comunicado de la Presidencia panameña.

Panamá produce entre 150.000 y 200.000 sacos de café al año, siendo un productor pequeño en comparación con sus vecinos, entre ellos Honduras, un gigante del sector a nivel mundial.

Pero el café de Panamá se caracteriza por la calidad de sus granos especiales, como el geisha, el más caro del mundo con un costo de 30.000 dólares el kilo, según la más reciente subasta electrónica de agosto pasado, y que es exportado en su mayoría a países asiáticos. EFE

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