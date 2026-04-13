Panamá inaugura con color y música los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

2 minutos

Ciudad de Panamá, 12 abr (EFE).- Panamá inauguró este domingo los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, dando inicio a una fiesta deportiva que se extenderá hasta el próximo 25 de abril y que reúne a las nuevas promesas del continente.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró inaugurados los Juegos, dando paso a una noche histórica para el deporte juvenil de la región.

Camilo Pérez López Moreira, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), quien este domingo anunció su renuncia a la presidencia de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), cargo que ocupó durante casi una década, emitió un mensaje a los atletas en el que destacó la importancia del evento para el desarrollo del talento joven y la integración regional.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el desfile de las 15 delegaciones participantes, cuyos deportistas recorrieron la pista entre aplausos, ondeando sus banderas y mostrando el orgullo de representar a sus países.

El estadio vibró con especial intensidad con la salida de la delegación local, que recorrió la pista ante su público al ritmo de los acordes de la Murga de Panamá, emblemática pieza del fallecido Willie Colón.

El encendido de la llama suramericana, que permanecerá activa hasta el final de los Juegos, estuvo a cargo de los medallistas olímpicos panameños Irving Saladino, oro en salto largo en Pekín 2008, y la boxeadora Atheyna Bylon, plata en París 2024.

La inauguración incluyó un espectáculo cultural que resaltó la identidad panameña, con presentaciones llenas de color, tradición y simbolismo que recorrieron la historia y diversidad del país.

Artistas locales animaron la noche con diversas actuaciones musicales, a las que se sumó el reguetonero puertorriqueño Farruko, encargado de cerrar la jornada con un espectáculo que hizo vibrar a los miles de asistentes, acompañado de un show de pirotecnia.

La ceremonia, con una duración aproximada de una hora y 50 minutos, mantuvo al público cautivado de principio a fin, combinando elementos artísticos, deportivos y tecnológicos.

Con esta inauguración, Panamá se posiciona como epicentro del deporte juvenil suramericano, dando la bienvenida a días de competencia, integración y celebración del talento emergente del continente. EFE

rao/car

(foto) (video)