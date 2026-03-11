Panamá incauta 489 paquetes de droga en allanamiento en el este de la capital

Ciudad de Panamá, 11 mar (EFE).- La Fiscalía de Drogas de Panamá, en coordinación con unidades de la Policía Nacional, incautó 489 paquetes con presunta sustancia ilícita durante un operativo en conjunto, informaron este miércoles fuentes oficiales.

De acuerdo con un comunicado de las autoridades panameñas, el decomiso se realizó mediante «una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de 24 de Diciembre», ubicado en el este de la capital, sin que hasta el momento se haya informado de arrestos, la procedencia del alijo o el destino final de la droga.

En Panamá, los paquetes de droga decomisados suelen tener un peso aproximado de un kilogramo cada uno, y la sustancia ilícita más incautada por las autoridades es la cocaína.

Este año las autoridades panameñas han reportado la incautación de varios cargamentos de droga.

Entre ellos destaca uno de 5.356 paquetes el pasado 17 de enero, tras interceptar una embarcación en una de las islas del archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Hace menos de una semana, las autoridades panameñas incautaron también un cargamento de 1.192 paquetes de droga oculto en el doble fondo de un camión y arrestaron a tres personas por su presunta vinculación con el alijo, durante una acción ejecutada en la provincia de Colón (Caribe).

En la operación fueron confiscadas además tres armas de fuego.

En 2025, Panamá decomisó 129 toneladas de drogas y 47,8 toneladas de precursores químicos, según estadísticas del Ministerio Público panameño (Fiscalía). EFE

