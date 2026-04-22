Panamá registra una inflación del 0,9 % en marzo de 2026

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Ciudad de Panamá, 22 abr (EFE).- La inflación en Panamá registró una variación nacional del 0,9 % en marzo pasado, en relación con el mes anterior, impulsada por los sectores de transporte, servicios públicos y mantenimiento del hogar, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec).

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC) consultado este miércoles por EFE, el Inec no precisa la tasa interanual a marzo de la inflación, que cerró el 2025 con un acumulado anual del -0,2 %.

El ente estadístico detalla que en marzo para la provincia de Panamá, donde se sitúa la capital del país, el indicador se situó en 0,6 % y para el resto urbano en el 1 %.

La variación de marzo pasado a nivel nacional es el resultado del crecimiento de los precios en los grupo de transporte en 3,5 %; vivienda, agua, electricidad y gas; y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar, ambos en 0,8 %; y cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, en 0,5 %, entre otros.

Por otra parte, los segmentos que mostraron una caída en el IPC fueron prendas de vestir y calzado, e información y comunicación, ambos en 0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró en 2024 con un acumulado del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, mientras que en 2023 estos indicadores fueron del 1,5 % y 1,9 %, y en 2022 del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente. EFE

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